Nie było to łatwe zadanie, ponieważ pismo jest długie, wielowątkowe, a odpowiedzi nie padają w nim wprost. Pismo „odszyfrowało” również SKwP, lecz jego konstatacja „zmroziła” krew w żyłach niejednemu wynajmującemu. Stowarzyszenie pisze na swojej stronie internetowej: „Stanowisko Ministerstwa Finansów wskazuje, iż osoba np. prowadząca działalność nierejestrowaną lub uzyskująca przychody z najmu majątku „prywatnego” będzie zobowiązana w takim przypadku (tj. aby wystawić fakturę poprzez KSeF) złożyć zgłoszenie rejestracyjne i zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony.”

Nie jest to błędne stwierdzenie, ale najpierw musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy ten, kto zarabia na wynajmie, faktycznie będzie musiał wystawiać faktury przy użyciu KSeF?

Od kiedy KSeF?

Nie mówimy oczywiście o 1 lutego 2026 r. (ten termin dotyczył największych firm), tylko o 1 kwietnia 2026 r., a i to pod warunkiem, że podatnik wystawia co miesiąc faktury na łączną kwotę (brutto) powyżej 10 tys. zł. Jeżeli wystawia je na kwotę mniejszą lub równą 10 tys. zł, to „wejdzie w KSeF” dopiero od 1 stycznia 2027 r.

Czy te terminy dotyczą również osób wynajmujących prywatny majątek? Odpowiedź brzmi: to zależy, czy korzystają ze zwolnienia z VAT.

Zwolnienia z VAT przy wynajmie

Przypomnijmy, że wynajmujący może korzystać ze zwolnienia:

przedmiotowego ( ze względu na przedmiot najmu ), czyli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, albo

), czyli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, albo podmiotowego, gdy jego roczna sprzedaż nie przekracza 240 tys. zł (ani w poprzednim roku, ani w bieżącym).

Wspomniany art. 43 ust. 1 pkt 36 zwalnia z VAT „usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu”.

Czy zwolniony z VAT wystawia faktury?

W odpowiedzi na pytanie SKwP Ministerstwo Finansów przypomniało, że co do zasady podatnik zwolniony z VAT (czy to przedmiotowo, czy podmiotowo) nie musi wystawiać faktur, chyba że zażąda tego nabywca. Nabywca może zgłosić takie żądanie w ciągu trzech miesięcy – wynika z art. 106b ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

„A contario, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po terminie, wtedy podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury. W takim przypadku, na podstawie ustawy o VAT, nie ma obowiązku udokumentowania takiej transakcji” – napisało ministerstwo. I dodało: „Jeśli jednak podatnik wystawi dokument, to dokumentem tym powinna być faktura, gdyż stanowi udokumentowanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT” (choć z niego zwolnionej – przypis red.).

Jednocześnie resort przypomniał, że nie ma obowiązku wystawienia faktury na żądanie nabywcy, gdy miałaby ona dokumentować np. czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. W przepisie tym są wymienione m.in. najem, dzierżawa, leasing i usługi o podobnym charakterze.

Jaki z tego wniosek? Nawet jeśli najemca (dzierżawca) zażąda w ciągu trzech miesięcy wystawienia faktury, to wynajmujący (wydzierżawiający) nie musi jej wystawić. A skoro nie musi jej wystawić, to omija go też obowiązek stosowania KSeF.

Przykład Właściciel lokalu wynajmuje go na gabinet dentystyczny. Mimo że nie jest to mieszkanie, wynajmujący jest zwolniony z VAT ze względu na wielkość swoich rocznych obrotów (w 2025 r. nie przekroczyła ona 240 tys. zł i w 2026 r. również nie przekroczy tego limitu). Najemca zażądał w ciągu trzech miesięcy od zapłaty wystawienia faktury? Czy wynajmujący musi ją wystawić? Nie, ponieważ świadczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, a w takiej sytuacji nie ma obowiązku wystawienia faktury na żądanie nabywcy (art. 106b ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Kiedy wynajmujący wystawi fakturę w KSeF?

Wynajmujący musi natomiast wystawiać faktury, jeżeli jego roczne obroty przekroczą w 2026 r. (lub przekroczyły w 2025 r.) kwotę 240 tys. zł, a jego nieruchomość nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT), czyli:

ma charakter niemieszkalny (użytkowy) lub

jest mieszkalna, ale nie jest wynajmowana na cele mieszkaniowe (np. mieszkanie wynajmowane firmie).

To oznacza, że przy wynajmie na cele niemieszkaniowe wynajmujący uniknie wystawiania faktur tylko pod warunkiem, że jest zwolniony z VAT podmiotowo (ma obroty nieprzekraczające 240 tys. zł rocznie). Jeżeli nie spełnia żadnego warunku zwolnienia (ani podmiotowego, ani przedmiotowego), to musi wystawiać faktury. A to oznacza, że od 1 kwietnia 2026 r. będzie musiał stosować KSeF.

To z kolei wiąże się z obowiązkiem posiadania NIP. Wymusza to rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 7 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1742). Weszło ono w życie 1 lutego 2026 r.

Wynajem konsumentowi

Jeżeli właściciel wynajmuje mieszkanie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumentowi), na cele mieszkaniowe, to nie musi wystawić faktury w KSeF. Wynika to z art. 106gb ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT.

Czy musi na żądanie nabywcy wystawić fakturę poza KSeF? Nie, ponieważ – jak już powiedzieliśmy – świadczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, a w takiej sytuacji nie ma obowiązku wystawienia faktury na żądanie nabywcy (art. 106b ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Co z kasą fiskalną przy wynajmie?

Co do zasady w kasie fiskalnej rejestruje się sprzedaż na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych – art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Można uniknąć tego obowiązku, gdy:

wynajem jest w całości udokumentowany fakturą lub

wynajmujący otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Tak stanowi poz. 29 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1902).

Innymi słowy, wystawienie faktury zwalnia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Czy musi to być faktura wystawiona przy użyciu KSeF? Nie, ponieważ ciągle mówimy o wynajmie na rzecz konsumentów, a im nie trzeba wystawiać faktur przy użyciu KSeF. Tak wynika z art. 106gb ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT.

Czy w takiej sytuacji wynajmujący musi podać na fakturze swój NIP? Nie musi – odpowiedziało Ministerstwo Finansów. „W przypadku, gdy podatnik nie jest obowiązany do wystawiania faktur w KSeF, np. wystawia wyłącznie faktury tzw. konsumenckie, nie będzie zobligowany do podawania tego numeru na wystawianych fakturach. Wówczas faktury będzie mógł wystawiać na dotychczasowych zasadach” – wyjaśnił resort.

Odpowiedź MF na pytanie zamieszczone na stronie ksef.podatki.gov.pl Czy osoba fizyczna, która wynajmuje firmie lokal, a nie jest zarejestrowana do celów VAT, będzie musiała od 1 kwietnia 2026 r. wystawiać faktury w KSeF? Co do zasady tak, gdyż osoba, która wynajmuje lokal jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT. Nie będzie jednak musiała wystawiać faktur w KSeF do końca 2026 r., jeśli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł w skali miesiąca.