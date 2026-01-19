Spytał o to obywatel Meksyku, który w 2016 r. poznał przez internet Polkę i wtedy po raz pierwszy odwiedził nasz kraj. Para wyjechała następnie do Meksyku, gdzie wzięła ślub. W 2019 r. żona mężczyzny wróciła do Polski, natomiast on sam pozostał w rodzinnym kraju.

W kolejnych latach odwiedzał Polskę w celach turystycznych, aż ostatecznie postanowił przeprowadzić się tu na stałe. W styczniu 2024 r. dostał kartę stałego pobytu. Chciał skorzystać z ulgi na powrót w PIT.