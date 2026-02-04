Zgodnie z umowami najmu, najemcy mieli obowiązek nie tylko płacić czynsz najmu, ale też ponosić koszty mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzanie ścieków. Dostawcy tych mediów wystawiali faktury na podatniczkę, a ta następnie – bez żadnej marży – refakturowała koszty na najemców.
Czy to przychód wynajmującego?
Podatniczka była przekonana, że kwoty objęte refakturami nie są dla niej podatkowym przychodem, ponieważ nie mają charakteru definitywnego przysporzenia majątkowego. Powołała się na art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zarówno czynsz, jak i opłaty za media są dla podatniczki przychodem z działalności gospodarczej, a więc musi ona płacić od nich podatek (ryczałt ewidencjonowany). Podkreślił, że nie ma znaczenia, czy opłaty za media są wliczone w czynsz, czy refakturowane odrębnie.
Zwrot kosztów mediów nie podlega PIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 757/22) uchylił tę interpretację. Podkreślił, że istotą przychodu podatkowego jest realne i definitywne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Tymczasem – jak zauważył – kwoty otrzymywane przez wynajmującą tytułem zwrotu kosztów mediów nie powiększają jej majątku, ponieważ są przekazywane dalej do dostawców mediów. Stanowią więc zwrot innych wydatków w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, które nie są przychodem również w świetle przepisów o ryczałcie.
Przychodem tylko czynsz najmu
Tego samego zdania był NSA. Zwrócił uwagę na to, że podatniczka refakturowała koszty mediów na najemców bez marży. – Nie ma więc mowy o żadnym definitywnym przysporzeniu po jej stronie z tego tytułu – uzasadnił wyrok sędzia Maciej Jaśniewicz.
Wyjaśnił, że przychodem z działalności gospodarczej z pewnością jest otrzymywany przez wynajmującą czynsz najmu. – Jest on przysporzeniem realnym i definitywnym. Za takie przysporzenie nie można natomiast uznać zwrotu kwot poniesionych przez wynajmującą na media, które przecież zużywają najemcy – powiedział sędzia Jaśniewicz.
Wyrok NSA z 27 stycznia 2026 r., sygn. akt II FSK 559/23
