Zgodnie z umowami najmu, najemcy mieli obowiązek nie tylko płacić czynsz najmu, ale też ponosić koszty mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzanie ścieków. Dostawcy tych mediów wystawiali faktury na podatniczkę, a ta następnie – bez żadnej marży – refakturowała koszty na najemców.

Podatniczka była przekonana, że kwoty objęte refakturami nie są dla niej podatkowym przychodem, ponieważ nie mają charakteru definitywnego przysporzenia majątkowego. Powołała się na art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zarówno czynsz, jak i opłaty za media są dla podatniczki przychodem z działalności gospodarczej, a więc musi ona płacić od nich podatek (ryczałt ewidencjonowany). Podkreślił, że nie ma znaczenia, czy opłaty za media są wliczone w czynsz, czy refakturowane odrębnie.

Zwrot kosztów mediów nie podlega PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 757/22) uchylił tę interpretację. Podkreślił, że istotą przychodu podatkowego jest realne i definitywne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Tymczasem – jak zauważył – kwoty otrzymywane przez wynajmującą tytułem zwrotu kosztów mediów nie powiększają jej majątku, ponieważ są przekazywane dalej do dostawców mediów. Stanowią więc zwrot innych wydatków w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, które nie są przychodem również w świetle przepisów o ryczałcie.

Przychodem tylko czynsz najmu

Tego samego zdania był NSA. Zwrócił uwagę na to, że podatniczka refakturowała koszty mediów na najemców bez marży. – Nie ma więc mowy o żadnym definitywnym przysporzeniu po jej stronie z tego tytułu – uzasadnił wyrok sędzia Maciej Jaśniewicz.

Wyjaśnił, że przychodem z działalności gospodarczej z pewnością jest otrzymywany przez wynajmującą czynsz najmu. – Jest on przysporzeniem realnym i definitywnym. Za takie przysporzenie nie można natomiast uznać zwrotu kwot poniesionych przez wynajmującą na media, które przecież zużywają najemcy – powiedział sędzia Jaśniewicz.

Wyrok NSA z 27 stycznia 2026 r., sygn. akt II FSK 559/23