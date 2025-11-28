Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdził, że przy umowie dzierżawy źródłem przychodu jest art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, gdzie mowa jest m.in. o najmie i dzierżawie składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tak samo gdański sąd orzekł 19 listopada 2025 r. (sygn. akt I SA/Gd 642/25, I SA/Gd 643/25).

Podobnie wypowiedział się już w licznych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. z 27 sierpnia 2025 r. (II FSK 55/23), 13 lutego 2024 r. (II FSK 796/22), 8 listopada 2019 r. (II FSK 3715/17). Orzekł, że art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT nie wyłącza przychodów z dzierżawy prawa do znaku towarowego.

Dzierżawa znaku towarowego a opodatkowanie ryczałtem

Wszystkie te orzeczenia potwierdzają, że przychód z dzierżawy prawa do znaku towarowego jest opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tak wynika wprost z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT. Podatnik płaci zatem 8,5-proc. ryczałt od przychodów do 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Natomiast przychody z licencji składników majątku są opodatkowane według skali podatkowej PIT.

Przeniesienie znaku towarowego do majątku prywatnego a podatki

Takiego właśnie podatku – według skali podatkowej – oczekiwał fiskus od wspólnika spółki cywilnej, której majątek, a konkretnie zarejestrowane znaki towarowe, miały zostać nieodpłatnie przeniesione do majątków prywatnych wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

Mężczyzna planował oddać je następnie w dzierżawę. We wniosku o interpretację podkreślił, że umowy dzierżawy nie zawrze w ramach działalności gospodarczej.

Chciał się upewnić, że otrzymywany czynsz nie będzie dla niego przychodem z praw majątkowych, a zatem nie będzie musiał płacić od niego podatku według skali podatkowej PIT. Uważał, że będzie to przychód z dzierżawy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Stanowisko fiskusa: przychód jako prawo majątkowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że będzie to przychód z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy) i to niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której znak zostanie udostępniony. Czynsz będzie więc opodatkowany według skali podatkowej PIT – wyjaśnił organ w interpretacji z 4 czerwca 2025 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.359.2025.1.LS).

Przychód z dzierżawy to przychód z najmu i dzierżawy

Interpretację tę uchylił WSA w Gdańsku. Przywołał wspomniany wyrok NSA z 27 sierpnia 2025 r. (II FSK 55/23) i orzekł, że skoro źródłem przychodu będzie umowa dzierżawy, to należy go przypisać do art. 10. ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Inaczej – jak podkreśliła sędzia Irena Wesołowska – byłoby w przypadku zawarcia umowy licencyjnej. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyroki WSA w Gdańsku z 19 listopada 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 641/25

Autor jest doradcą podatkowym