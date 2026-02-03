Dzięki temu od 15 lutego podatnicy będą mogli w Twój e-PIT szybko, wygodnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku dochodowego za 2025 r. Jak co roku znajdą tam swoje rozliczenia, wstępnie wypełnione przez Krajową Administracja Skarbową. W ramach tej usługi KAS przygotuje również rozliczenia za 2025 r. dla przedsiębiorców.

Informacje potrzebne do udostępnienia zeznań w Twój e-PIT

Na razie jednak KAS musi uzupełnić elektroniczny system informacjami, które płatnicy przesłali do 2 lutego br. urzędom skarbowym. Były to m.in. informacje:

PIT-11 , czyli „Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”. Wypełniają ją nie tylko płatnicy PIT, lecz także osoby, firmy i instytucje, które wypłaciły świadczenie, lecz nie pobrały zaliczki na podatek. W PIT-11 informują, jakie wynagrodzenia, świadczenia i inne należności wypłacili w trakcie 2025 r., ile pobrali zaliczki na PIT oraz składek do ZUS.

PIT-8C, czyli „Informacja o wysokości niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych" . Wystawiają je zazwyczaj banki, fundusze inwestycyjne, ale obowiązek ten ciąży też na innych podmiotach. Instytucje te podają w PIT-8C wysokość przychodów (i kosztów ich uzyskania) m.in. ze zbycia akcji, udziałów, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

PIT-40A i PIT-11A, czyli formularze wysłane przez ZUS i KRUS. PIT-40A to „Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy", a PIT-11A to „Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego". ZUS i KRUS wykazują w nich dochody danego podatnika (i pobrane zaliczki) z emerytury, renty i zasiłków.

Dostaną je też podatnicy

Do 2 marca płatnicy prześlą te same informacje bezpośrednio podatnikom. Zasadniczo powinni to zrobić do końca lutego, ale w tym roku jest to sobota, więc termin jest przesunięty.

Przypomnijmy, że obowiązek przesyłania informacji podatnikom ma zostać zniesiony, ale dopiero od 2027 r. Tak wynika z założeń do nowelizacji ustaw o PIT i CIT, opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu (nr UDER105). Pisaliśmy o tym w artykule Koniec z PIT-11 dla pracowników? Rząd szykuje zmiany (DGP nr 250/2025).