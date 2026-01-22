Kiedy system będzie niedostępny?
Przerwa techniczna zaplanowana jest na ostatnie dni przed rewolucją. Środowisko produkcyjne KSeF zostanie wyłączone:
- Od 26 do 31 stycznia 2026 roku.
W tym czasie przedsiębiorcy i księgowi nie będą mogli:
- wystawiać ani odbierać faktur,
- nadawać numerów KSeF,
- pobierać dokumentów z rządowej platformy.
To nie test systemu, to test Twojej firmy
Eksperci ostrzegają: styczniowe okno serwisowe to w rzeczywistości próba generalna dla biznesu. Pozwala ono sprawdzić, jak firma poradzi sobie w tzw. trybie offline.
– Warto sprawdzić, czy cyfryzacja obiegu dokumentów w firmie nie opiera się wyłącznie na KSeF. Jeśli tak, w razie przerwy technicznej firma traci dostęp do faktur – ostrzega Edyta Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT.
Co musisz zrobić przed 26 stycznia?
Aby uniknąć paraliżu w firmie, eksperci zalecają wykonanie trzech kroków:
- Audyt API: Upewnij się, że Twoje programy księgowe i systemy ERP są w pełni zintegrowane z najnowszą wersją KSeF 2.0.
- Procedury awaryjne: Ustal z zespołem IT i finansami jasny sposób komunikacji na wypadek niedostępności systemu po 1 lutego.
- Certyfikaty offline: Sprawdź, czy Twoje systemy posiadają wgrane certyfikaty umożliwiające wystawianie faktur bez bieżącego połączenia z serwerami ministerstwa.
Od 1 lutego margines błędu znika. Wykorzystaj ostatni tydzień stycznia, aby upewnić się, że Twoja firma jest gotowa na najbardziej cyfrową zmianę w historii polskiego biznesu.