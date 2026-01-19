Działalność nierejestrowana. Na czym polega?

Przypomnijmy, że taka działalność nie wymaga rejestracji firmy ani wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadząc ją, nie trzeba płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej. Warunkiem jest osiąganie przychodu na odpowiednio niskim poziomie 75 proc. pensji minimalnej miesięcznie.

Natomiast działalność nierejestrowana nie zwalnia z obowiązku zapłaty:

• PIT, jeżeli roczny dochód podatnika przekroczy 30 tys. zł, ani

• VAT, jeżeli przychody z działalności nierejestrowanej przekroczą 240 tys. zł w skali roku (uwaga: sprzedaż niektórych towarów bądź usług wymaga płacenia VAT bez względu na limit obrotów).

Sprzedaż wyrobów z drukarki 3D

Z pytaniem w tym zakresie wystąpił mężczyzna, który nie prowadzi działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG. Tłumaczył, że hobbystycznie projektuje i wykonuje elementy z tworzyw sztucznych (takie jak wkładki do skrzynek narzędziowych, uchwyty, organizery lub drobne akcesoria warsztatowe) przy użyciu własnej drukarki 3D. Obecnie przedmioty te służą do własnych potrzeb.

Mężczyzna planuje jednak rozpocząć sprzedaż własnych wydruków 3D w ramach tzw. działalności nierejestrowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1b ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2025 r. poz. 480 ze zm.).

Sprzedaż będzie prowadzona w ograniczonym zakresie w internecie (głównie przez portale internetowe), wyłącznie we własnym imieniu, bez zatrudniania pracowników ani współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Podatnik przewiduje, że miesięczne przychody z tej sprzedaży nie przekroczą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odbiorcami mają być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i będą płacić przelewem bankowym lub za pośrednictwem platform płatniczych. Natomiast wysyłka towarów będzie realizowana przez firmy kurierskie lub automaty paczkowe. Chciał się upewnić, jak prawidłowo rozliczać planowaną sprzedaż wydruków 3D w ramach działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana. Jak rozliczyć?

Dyrektor KIS potwierdził, że mężczyzna będzie mógł zakwalifikować przychody jako te z działalności nierejestrowanej. Przypomniał, że działalność jest uznana za działalność nierejestrową, jeśli będzie wykonywana przez osobę fizyczną:

- której przychód należny z tej działalności nie przekroczy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2026 r. w żadnym kwartale 225 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i

- która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Organ potwierdził, że podatnik spełni te warunki. Jednocześnie, jak stwierdził, przychody z tytułu sprzedaży własnych wydruków 3D powinny być wykazywane w zeznaniu rocznym PIT-36 jako przychody z innych źródeł.