Z danych na 10 stycznia 2026 r. wynika, że 899 918 belgijskich podatników VAT korzystało z nowego, elektronicznego systemu fakturowania. Łącznie w Belgii zarejestrowanych jest 1 191 956 podatników VAT, więc ponad 75 proc. podmiotów zobowiązanych zaczęło wystawiać faktury ustrukturyzowane już w pierwszych dniach obowiązywania nowego systemu.

Do tego grona dobrowolnie dołączyło kolejne 91 686 podmiotów, niemających obowiązku elektronicznego fakturowania. Są to m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność wyłącznie zwolnioną z VAT (np. branża medyczna), firmy w stanie upadłości, świadczące usługi transgraniczne, dla których nie ma konieczności rejestracji w Belgii.

- To pokazuje, że firmy masowo decydują się na cyfryzację, a przygotowania poczynione w ciągu ostatnich kilku miesięcy przynoszą efekty – skomentowała przesłane statystyki przedstawicielka belgijskiego MF.

KSeF w Polsce – terminy i obowiązki dla firm

W Polsce obowiązkowy KSeF rusza już niedługo, bo 1 lutego 2026 r. Od tej daty największe przedsiębiorstwa będą musiały wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem ministerialnego systemu informatycznego. 1 kwietnia 2026 r. obowiązek ten obejmie małe i średnie firmy, a 1 stycznia 2027 r. najmniejsze firmy, których wartość sprzedaży udokumentowanej fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2027 r. w życie wejdą też sankcje za niestosowanie KSeF. Natomiast już od 1 lutego 2026 r. wszystkie firmy muszą być gotowe na odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

E-fakturowanie w Belgii: obawy firm i kary za brak faktur

W Belgii kary za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych zaczną obowiązywać szybciej - od 1 kwietnia 2026 r. Mają wynosić do 5 tys. euro od faktury. Ale już teraz tamtejszy resort finansów ocenia debiut nowego systemu jako sukces.

Nie był on wcale pewny. Jeszcze w połowie grudnia 2025 r. tamtejsze firmy doradcze przytaczały badania, z których wynikało, że mniej niż połowa firm, które będą musiały przestawić się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, jest do tego przygotowana. Wiele z nich nie rozpoczęło nawet podobno przygotowań w tym zakresie. Eksperci podatkowi zwracali uwagę na skutki braku wystawienia faktur w systemie – miało to oznaczać, że faktury będą nieważne, więc klient nie będzie musiał ich opłacać, a zarazem nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Przyszłość e-fakturowania w UE i pakiet VIDA

Belgia nie planuje na tym poprzestać. W 2028 r. ma zostać uruchomiony system e-raportowania, który ma działać w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Ma być on zgodny z unijną dyrektywą 2025/516, czyli tzw. pakietem VIDA wprowadzającym w lipcu 2030 r. obowiązkowe e-fakturowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Szczegóły nowego rozwiązania nie są jeszcze znane.