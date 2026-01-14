Wyjątek od tej zasady został wprowadzony w 2025 r., bo z jego początkiem weszły w życie spore zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości. Pojawiła się wówczas m.in. nowa definicja budynku i budowli. Zmiany wprowadziła nowelizacja z 19 listopada 2024 r. ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej (Dz.U. poz. 1757).

Ze względu na jej obszerny zakres przedsiębiorcy mieli w 2025 r. wyjątkowo trzy miesiące (do 31 marca) na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, do końca stycznia 2025 r. musieli jedynie złożyć w urzędzie skarbowym specjalne powiadomienie.

DN-1 w 2026 r. Powrót do standardowych terminów

Jak przypomina Wojciech Pławiak, partner w kancelarii Litigato, od 2026 r. znów obowiązują zasady znane sprzed reformy:

- deklarację DN-1 składa się do 31 stycznia danego roku podatkowego,

- w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku – w ciągu 14 dni.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 r. wiele się zmieniło. Mamy też już pierwsze rozstrzygnięcia m.in. w postaci interpretacji ogólnej ministra finansów dotyczącej kontenerów mobilnych. Ta natomiast może wpływać na klasyfikację też innych obiektów jak np. urządzeń reklamowych. Pisaliśmy o tym tutaj.

Wojciech Pławiak przestrzega więc przed podejściem „kopiuj–wklej” deklaracji z poprzednich lat, szczególnie sprzed reformy z 2025 r.

Ważne zmiany dotyczące podatku od nieruchomości od 2025 r.

Jak już wspomnieliśmy, od 1 stycznia 2025 r. obowiązują autonomiczne, podatkowe definicje budynku i budowli, niezależne od prawa budowlanego. Jak twierdzi Wojciech Pławiak, w praktyce np. zmieniono zasady opodatkowania instalacji technologicznych i urządzeń technicznych.

O rozstrzygnięciach organów gminnych, ministra finansów i gospodarki, a także pierwszych wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych pisaliśmy tutaj.

Według Wojciecha Pławiaka do najczęstszych ryzyk w 2026 r. należą m.in.:

- zbyt wąska identyfikacja budowli (np. placów, dróg wewnętrznych, sieci podziemnych),

- błędna kwalifikacja obiektu jako budynku zamiast budowli lub odwrotnie, a także

- nieuwzględnienie nowych interpretacji dotyczących trwałego związania z gruntem i związku z działalnością gospodarczą.