Podatek od nieruchomości. Wyjątkowy 2025 rok
Wyjątek od tej zasady został wprowadzony w 2025 r., bo z jego początkiem weszły w życie spore zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości. Pojawiła się wówczas m.in. nowa definicja budynku i budowli. Zmiany wprowadziła nowelizacja z 19 listopada 2024 r. ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej (Dz.U. poz. 1757).
Ze względu na jej obszerny zakres przedsiębiorcy mieli w 2025 r. wyjątkowo trzy miesiące (do 31 marca) na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, do końca stycznia 2025 r. musieli jedynie złożyć w urzędzie skarbowym specjalne powiadomienie.
DN-1 w 2026 r. Powrót do standardowych terminów
Jak przypomina Wojciech Pławiak, partner w kancelarii Litigato, od 2026 r. znów obowiązują zasady znane sprzed reformy:
- deklarację DN-1 składa się do 31 stycznia danego roku podatkowego,
- w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku – w ciągu 14 dni.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 r. wiele się zmieniło. Mamy też już pierwsze rozstrzygnięcia m.in. w postaci interpretacji ogólnej ministra finansów dotyczącej kontenerów mobilnych. Ta natomiast może wpływać na klasyfikację też innych obiektów jak np. urządzeń reklamowych. Pisaliśmy o tym tutaj.
Wojciech Pławiak przestrzega więc przed podejściem „kopiuj–wklej” deklaracji z poprzednich lat, szczególnie sprzed reformy z 2025 r.
Ważne zmiany dotyczące podatku od nieruchomości od 2025 r.
Jak już wspomnieliśmy, od 1 stycznia 2025 r. obowiązują autonomiczne, podatkowe definicje budynku i budowli, niezależne od prawa budowlanego. Jak twierdzi Wojciech Pławiak, w praktyce np. zmieniono zasady opodatkowania instalacji technologicznych i urządzeń technicznych.
O rozstrzygnięciach organów gminnych, ministra finansów i gospodarki, a także pierwszych wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych pisaliśmy tutaj.
Podatek od nieruchomości. Kluczowe ryzyka dla firm
Według Wojciecha Pławiaka do najczęstszych ryzyk w 2026 r. należą m.in.:
- zbyt wąska identyfikacja budowli (np. placów, dróg wewnętrznych, sieci podziemnych),
- błędna kwalifikacja obiektu jako budynku zamiast budowli lub odwrotnie, a także
- nieuwzględnienie nowych interpretacji dotyczących trwałego związania z gruntem i związku z działalnością gospodarczą.