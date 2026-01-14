Na czym polega ulga rehabilitacyjna?

Przypomnijmy, że z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać zarówno niepełnosprawny, jak i podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje taka osoba (np. dziecko, rodzic), o ile dochody niepełnosprawnego w roku podatkowym nie przekroczyły dwunastokrotności renty socjalnej (w 2025 r. był to 22 546,92 zł).

Niepełnosprawność musi być jednak odpowiednio udokumentowana, zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT. Chodzi o posiadanie:

- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć:

- wydatki limitowane do 2280 zł każdy, np. na psa asystującego, opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, używanie samochodu osobowego, zakup pieluchomajtek,

- wydatki nielimitowane, czyli np. na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne, sprzęt i urządzenia niezbędne w rehabilitacji.

Operacja kręgosłupa…

Z pytaniem w tym zakresie wystąpił mężczyzna, który posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności. W 2025 r. mężczyzna przeszedł chirurgiczny zabieg mikrodiscektomii, czyli usunięcia przepukliny z dysku kręgosłupa. Podatnik tłumaczył, że był on konieczny, aby przywrócić sprawność niezbędną do samodzielnego funkcjonowania. Przed zabiegiem nie było to możliwe. Uważał, że zabieg, który przeszedł, jest częścią rehabilitacji i będzie mógł go odliczyć w zeznaniu składanym w 2026 r. za 2025 r.

…czy można odliczyć koszty w PIT?

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o PIT wymienione zostały wydatki na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne. Ponieważ ustawa o PIT nie zawiera tych pojęć, organ odwołał się do ich definicji zawartych w „Słowniku wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „Encyklopedii” PWN. W związku z tym zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. Natomiast rehabilitacja lecznicza to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, które obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, mechanoterapię i kinezyterapię.

Według dyrektora KIS, na tej podstawie zabieg, który przeszedł mężczyzna, nie może zostać zaliczony do zabiegów rehabilitacyjnych ani leczniczo-rehabilitacyjnych. To oznacza, że podatnik nie może skorzystać w tym zakresie z preferencji w PIT.