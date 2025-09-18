Dla kodo ulga rehabilitacyjna?

Zasadniczo rodzice i dziadkowie mający na utrzymaniu niepełnosprawne wnuki mogą odliczyć od swojego dochodu (przychodu) wydatki np. na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne. Do ulgi rehabilitacyjnej uprawniona jest zarówno osoba niepełnosprawna, jak i ten, na kogo utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, o ile dochody osoby niepełnosprawnej w roku podatkowym nie przekroczą określonego limitu (w 2025 r. to 22 546,92 zł).

Niepełnosprawność musi być jednak odpowiednio potwierdzona.

Spytał o to mężczyzna, który otrzymał z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej decyzję o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. We wniosku o podatkową interpretację wyjaśnił, że decyzja ta zawiera szczegółowe zalecenia terapeutyczne oraz rozpoznanie potrzeb rozwojowych dziecka. Chciał się upewnić, że będzie mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) i na tej podstawie odliczyć wydatki poniesione na terapie zalecone w decyzji poradni, w tym m.in. terapie: integracji sensorycznej, logopedyczną, psychologiczną, ręki, a także fizjoterapię.

Jakie trzeba spełnić warunki? rzeczenie o niepełnosprawności

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Podkreślił, że warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 7d ustawy o PIT, tj.:

orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów; albo

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach; lub

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

Decyzja o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, nie mieści się w tym zakresie – wyjaśnił organ.

Gdyby więc mężczyzna chciał korzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, to powinien wystąpić do powiatowego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie dla tego dziecka orzeczenia o niepełnosprawności – podsumował dyrektor KIS.