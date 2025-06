Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT od podstawy obliczenia podatku można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z kolei w myśl art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Z treści pytania wynika, że podatniczka jest osobą niepełnosprawną, która spełnia warunek posiadania stosownego orzeczenia wynikający z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT. Z kolei, jak wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 czerwca 2025 r., sygn. 0115-KDWT.4011.33.2025.2.BK, „katalog wydatków zawarty w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest natomiast katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Jednocześnie podkreślić należy, że przepis ten nie określa szczegółowo jakiego rodzaju wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie lokalu/budynku mieszkalnego podlegają odliczeniu ani też nie zawiera żadnego wyłączenia konkretnego rodzaju wydatków. Jedynym warunkiem zastosowania tego odliczenia, jest to by adaptacja (wyposażenie) lokalu/budynku mieszkalnego odpowiadała potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Dlatego też istotne są okoliczności danej sprawy, tzn. czy konkretne elementy adaptacji czy wyposażenia budynku spełniają dla osoby niepełnosprawnej tę funkcję”.

W tej samej interpretacji możemy przeczytać, że „(…) osoba niepełnosprawna lub osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć poniesiony wydatek niezależnie od tego jakie schorzenie jest podstawą wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem jest wykazanie związku pomiędzy tym wydatkiem a niepełnosprawnością w taki sposób, by organy podatkowe mogły uznać, że został on poniesiony w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz że pomiędzy rodzajem poniesionego wydatku a niepełnosprawnością istnieje ścisły związek, np. okazując się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej”.

Czy można złożyć korektę zeznania rocznego

W analizowanym przypadku adaptacja i modernizacja została zaplanowana stosownie do osobistych potrzeb podatniczki wynikających z niepełnosprawności. Należy zatem uznać, że wydatki poniesione przez nią w 2024 r. na adaptację budynku mieszkalnego można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT, w związku z czym może ona dokonać korekty zeznania rocznego za ten rok.