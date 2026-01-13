Szczegółów zmian w tym zakresie jeszcze nie znamy, ale wiemy, że rząd chce je przyjąć w pierwszym lub drugim kwartale 2026 r. Ministerstwo Finansów przekonuje, że przyjęcie projektu zmian w ustawach o PIT i CIT pozwoli zarówno zmniejszyć obciążenia i uprościć formalności dla podatników jak i zwiększyć sprawność i efektywność działania organów podatkowych.

Resort finansów chce m.in. znieść niektóre sankcje związane z zapłatą na rachunek przedsiębiorcy niewidniejący na tzw. białej liście VAT. Przypomnijmy, że obecne przepisy nie pozwalają zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatków w tej części w jakiej płatność dotycząca transakcji, której jednorazowa wartość przekracza 15 tys. zł (art. 19 prawa przedsiębiorców) trafiła na rachunek niewidniejący na wspomnianej białej liście. Przepisy nie pozwalają również zaliczyć wydatku do kosztów podatkowych, jeśli płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) mimo zawarcia odpowiedniego oznaczenia na fakturze (art. 15d ustawy o CIT i art. 22p ustawy o PIT). Ponadto podmiot trzeci, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów (usług) lub nabywcą (np. w związku z umową faktoringu) dokonał zapłaty na taki rachunek, zobowiązany jest do wykazania przychodu podatkowego (art. 14 ust. 2h i 2i ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4i i 4j ustawy CIT). Resort finansów chciałby uchylić te sankcje. Nadal jednak obowiązywałaby solidarna odpowiedzialność za nierozliczony VAT, jeśli transakcja nie została opłacona na rachunek widniejący na „białej liście” (art. 117ba ordynacji podatkowej).

Mniej biurokracji w cenach transferowych

Niezależnie od tego resort finansów planuje liberalizację zasad podpisywania informacji TPR (informacji o cenach transferowych składanej przez podmioty powiązane i podmioty handlujące z firmami z rajów podatkowych). TPR ma być dzięki temu składany przez podmioty, które ustanowiły pełnomocnika. Ponadto mikrofirmy i małe firmy nie będą musiały wskazywać w TPR wartości wskaźników finansowych mierzących ich sytuację finansową. Kolejną nowością ma być połączenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z samą dokumentacją. Resort finansów chce również doprecyzować przepisy dotyczące korekt kompensacyjnych cen transferowych. Chciałby usunąć wątpliwości dotyczące możliwości dokonywania korekt pomiędzy krajowymi podmiotami.