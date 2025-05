Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. O ich założeniach pisaliśmy już wcześniej na podstawie wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu („Deregulacja w podatkach. Odetchną strefowcy, PGK i spółki”, DGP nr 86/2025). Teraz założenia przybrały kształt projektu nowelizacji ustawy o PIT i CIT.

Zwolnienie w strefie

Zyskać mają m.in. inwestorzy. Jeżeli zostanie im cofnięte jedno ze zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej lub uchylona zostanie jedna z decyzji o wsparciu nowej inwestycji, to będą zwracać tylko faktycznie wykorzystaną pomoc publiczną (zwolnienie z podatku).

Dziś z art. 17 ust. 6 pkt 2 ustawy o CIT i art. 21 ust. 5c pkt 2 ustawy o PIT wynika, że podatnik, który korzystał z pomocy publicznej w ramach więcej niż jednego zezwolenia lub decyzji, musi zapłacić podatek w kwocie stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w zezwoleniu lub w uchylonej decyzji o wsparciu.

Projekt zakłada, że firma będzie zwracać jedynie podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w cofniętym zezwoleniu albo uchylonej decyzji (zmieniony zostanie art. 17 ust. 6 pkt 1 ustawy o CIT i art. 21 ust. 5c pkt 1 ustawy o PIT). Warunkiem będzie jednak prowadzenie przez firmę ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby zapewnić możliwość określenia dochodu z tej działalności oraz kwoty niezapłaconego od tego dochodu podatku.

Będzie to alternatywny sposób zwrotu podatku. Nadal bowiem będzie obowiązywać art. 17 ust. 6 pkt 2 ustawy o CIT i art. 21 ust. 5c pkt 2 ustawy o PIT.

Zmienione przepisy będą miały zastosowanie również do zezwoleń i decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2026 r.), które zostaną uchylone lub cofnięte po 31 grudnia 2025 r.

Podatkowe grupy kapitałowe

Zniesiona ma zostać sankcja polegająca na utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej (będącej jednym podatnikiem CIT) w przypadku zawarcia transakcji kontrolowanej z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK. Uchylony ma więc zostać art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, który dziś, w przypadku zawarcia nierynkowej transakcji z podmiotami powiązanymi spoza grupy, grozi utratą statusu PGK ze skutkiem na dzień poprzedzający dokonanie nierynkowej transakcji. Taką sankcję potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 września 2024 r. (sygn. akt II FSK 815/24). Uznał, że nie pomoże nawet późniejsza korekta warunków transakcji.

W uzasadnieniu do projektu MF zaznaczyło, że w takiej sytuacji aktualne pozostaną obowiązki wynikające z przepisów o cen transferowych, czyli przede wszystkim wymóg ustalania cen transferowych na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, oraz obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zniesiona ma być jedynie sankcja dotycząca utraty statusu PGK, bo ta – jak przyznaje sam resort – może być niewspółmierna do naruszenia.

Spółki jawne

Zlikwidowany ma być obowiązek składania corocznej informacji o wspólnikach spółki jawnej (będącej podatnikiem CIT), gdy skład jej wspólników się nie zmienia.

Przypomnijmy, że od 2021 r. spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne, ale także np. spółka z o.o., są podatnikami CIT. Spółka może jednak pozostać transparentna podatkowo (co oznacza, że z podatku dochodowego rozliczają się tylko jej wspólnicy), jeżeli złoży w urzędzie skarbowym informację CIT-15J o swoich wspólnikach posiadających prawa do udziału w zysku. Informację tę składa się przed początkiem każdego roku obrotowego, a jeżeli zmieni się skład wspólników, to należy ją zaktualizować w terminie 14 dni. Informację CIT-15J musi również złożyć nowo utworzona spółka jawna.

Planowana zmiana zmierza do tego, aby spółka nie musiała ponawiać składania informacji CIT–15J, jeżeli nie zmieni się skład jej wspólników. Coroczne składanie takiej informacji jest nadmiarowe, a skutek pominięcia tego obowiązku zbyt surowy – przyznało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu.

W rezultacie, po zmianie przepisów, informacje trzeba będzie przesyłać:

po zawiązaniu spółki (od podstaw lub na skutek przekształcenia) oraz

w razie zmiany wspólników, na skutek której prawa do spółki jawnej obejmie nowy wspólnik niebędący osobą fizyczną (np. spółka z o.o.).

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT (nr UDER23) – w konsultacjach