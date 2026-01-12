Nie tylko faktura
Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli tylko wydatek jest kosztem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, nie jest wymieniony wśród wydatków nieuznawanych za podatkowe koszty, to spółka może go odliczyć, gdy zostanie on udokumentowany w sposób wymagany przepisami o rachunkowości poprzez złożony przez pracownika raport (zgodnie z wewnętrzną polityką spółki), do którego będą załączone zdjęcia/skany dokumentów lub dokumenty w formie elektronicznej, które:
- nie będą zawierały danych pracownika (tj. paragon bez danych imiennych pracownika) ani NIP spółki lub
- będą potwierdzeniem płatności dokonanej przez pracownika (tj. potwierdzenie płatności z terminala płatniczego niezawierające danych spółki ani danych pracownika lub potwierdzenie płatności/wyciąg bankowy, które zostaną wygenerowane z aplikacji banku właściwej dla rachunku osobistego pracownika i będą zawierały dane imienne pracownika) oraz oświadczeniem pracownika – gdyby zgubił on lub zniszczył dokument źródłowy, a zapłacił kartą osobistą lub z rachunku osobistego.
Może być jeszcze inny dowód poniesienia kosztu uzyskania przychodu
Kosztem może być też inny dokument w formie elektronicznej, który będzie oświadczeniem pracownika, gdyby ten zgubił dokument źródłowy, a zapłacił za wydatek gotówką – potwierdził dyrektor KIS. ©℗
Podstawa prawna
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 stycznia 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.534.2025.1.DKG
