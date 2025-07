Z wydanej przez niego interpretacji wynika, że nie ma znaczenia, iż usługodawca świadczy wyłącznie usługi zwolnione z VAT.

Spytała o to firma z branży medycznej, która współpracuje z lekarzami prowadzącymi samodzielnie (jednoosobowo) działalność gospodarczą. Na podstawie zawartej z firmą umowy lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w prowadzonej przez nią przychodni. Usługi te są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o VAT.

Jeden z nich co prawda jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ale nie ma firmowego rachunku bankowego, a wyłącznie konto prywatne, którego nie mógł zgłosić do wykazu, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. biała lista VAT).

Firma chciała się upewnić, że może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki poniesione na podstawie faktur wystawionych przez tego lekarza. Co prawda za każdym razem upewniała się, czy rachunek, na który płaci, jest na tzw. białej liście VAT, ale za każdym razem odpowiedź była negatywna.

Co z podatkowym kosztem

Wątpliwości firmy powstały na tle art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Przepis ten nie pozwala zaliczać do kosztów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji na ponad 15 tys. zł (art. 19 prawa przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) została dokonana na rachunek, który nie widnieje na tzw. białej liście VAT.

Nabywca może uniknąć tej konsekwencji, jeśli złoży w urzędzie skarbowym zawiadomienie ZAW-NR o płatności na rachunek spoza białej listy. Ma na to 7 dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba par. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej). Firma uważała jednak, że choć nie złożyła tego zawiadomienia, może zaliczyć wynagrodzenie przelane lekarzowi do kosztów uzyskania przychodu. Argumentowała, że zapłaciła wyłącznie za usługi zwolnione z VAT, więc nie ma znaczenia, że płatności poszły na rachunek, którego nie ma na tzw. białej liście.

Trzeba zawiadomić urząd

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT dotyczy każdej płatności na rzecz dostawcy lub usługodawcy „zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny”. Skoro więc lekarz jest czynnym podatnikiem VAT, ale płatność została przekazana na rachunek bankowy niewidniejący na tzw. białej liście, to firma jako nabywca powinna była złożyć w ustawowym terminie zawiadomienie ZAW-NR. Jeżeli tego nie zrobiła, to nie może zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu – podsumował dyrektor KIS. ©℗