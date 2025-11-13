Prawdopodobnie takie sytuacje nie będą częste, ponieważ na takiej fakturze – wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT - i tak nie będzie wykazanego podatku. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT. Będzie to 240 tys. zł netto (czyli bez VAT), zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z 24 czerwca 2025 r. (Dz.U. poz. 896).Do końca 2025 r. jest to 200 tys. zł netto.

Nie można jednak wykluczyć, że choć sprzedaż będzie bez VAT, to nabywca zażąda takiej faktury. Co wtedy?

Dziś wystawia tylko rachunki

Spytał o to przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – usługi naprawy pojazdów. Ze względu na niewielką skalę obrotów nie przekracza limitu 200 tys. zł, przez co jest zwolniony z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Swoje usługi dokumentuje wyłącznie rachunkami potwierdzającymi wykonanie usługi. Pozwala na to art. 106b ust. 2 ustawy o VAT.

Przedsiębiorca chciał się upewnić, że po wejściu w życie Krajowego Systemu e-Faktur nadal będzie mógł wystawiać rachunki i nie będzie musiał wystawiać faktur ustrukturyzowanych. Dyrektor KIS odpowiedział inaczej.

Od kiedy Krajowy System e-Faktur?

Przypomnijmy, że KSeF wejdzie w życie od 1 lutego 2026 r., ale obejmie wtedy największych przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł. Pozostali podatnicy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 kwietnia 2026 r., z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców, u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Co dalej z rachunkami?

KSeF dotyczy wystawiania faktur ustrukturyzowanych, a nie innych dokumentów sprzedaży, takich jak rachunki. Dlatego, w odpowiedzi na pytanie przedsiębiorcy, dyrektor KIS zapewnił, że podatnicy dokumentujący sprzedaż zwolnioną z VAT będą mogli w dalszym ciągu wystawiać rachunki w tradycyjnej formie.

A z fakturami?

Zarazem jednak dyrektor KIS przypomniał, że taki podatnik już dziś musi na żądanie nabywcy wystawić fakturę. Obowiązek ten nakłada art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną z VAT (niezależnie od tego, czy zwolnioną przedmiotowo, na podstawie art. 43 ust. 1, czy zwolnioną podmiotowo, na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) musi wystawić fakturę, jeżeli nabywca zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

I rachunki i KSeF

Obowiązek ten – wystawienia faktury na żądanie nabywcy - zostanie utrzymany po wejściu w życie KSeF, przy czym – jak podkreślił dyrektor KIS - nowy przepis - art. 106ga ust. 2 (który wejdzie w życie 1 lutego 2026 r.) nie będzie zwalniał z obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej podatników wykonujących czynności zwolnione z VAT.

W konsekwencji – jak wyjaśnił - po wejściu w życie obowiązkowego KSeF, podatnik zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, będzie mógł nadal dokumentować świadczone usługi rachunkiem, ale jednocześnie na żądanie nabywcy będzie musiał wystawić fakturę ustrukturyzowaną, dokumentującą wykonane przez siebie usługi.

Faktury dla konsumentów

Chodzi o faktury wystawiane na rzecz podatników VAT. Co innego – przypomnijmy - faktury na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Te będzie można wystawiać w KSeF dobrowolnie. Decyzja, czy wystawić je przy użyciu nowego systemu, będzie zależeć od woli wystawcy faktury.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 października 2025 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.657.2025.2.MR