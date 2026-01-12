To oznacza, że od zwróconych środków nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn oraz PIT.

W najnowszej interpretacji indywidualnej chodziło o kobietę, która w okresie trwania nieformalnego związku przekazała partnerowi część środków ze sprzedaży odziedziczonej przez siebie nieruchomości na zakup mieszkania. Podatniczka sfinansowała częściowo również jego wyposażenie. Mężczyzna jako jedyny właściciel zakupionej nieruchomości, wynajął ją i przychody z tego tytułu trafiały następnie na jego odrębny rachunek bankowy. Po rozpadzie związku byli partnerzy umówili się, że mężczyzna zwróci środki, które kobieta wpłaciła do jego majątku osobistego. Podatniczka była przekonana, że gdy otrzyma przelew z tego tytułu nie będzie to żadna darowizna, a zwrot opodatkowanych w przeszłości środków. Zgodził się z tym również dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.433.2025.1.JKU), który podkreślił, że zwrotu środków przez byłego konkubenta nie można utożsamiać z darowizną. Takie same wnioski płyną z interpretacji indywidualnej wydanej 9 lipca 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.178.2025.1.JKU). W tym przypadku konkubinat miał dopiero zostać rozliczony w przyszłości. Nalegała na to kobieta u której zdiagnozowano złośliwy nowotwór i w związku z tym przejął obowiązek prowadzenia domu oraz opieki nad córką. Partner miał jej zrekompensować „wkład niematerialny, który wniosła we wspólne życie, wychowywanie córki oraz prowadzenie domu”. Dyrektor KIS potwierdził, że przelew z tego tytułu nie będzie darowizną.

I bez podatku dochodowego

Rozliczenie finansowe konkubinatu nie oznacza również obowiązku zapłaty PIT. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 18 stycznia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.796.2022.1.ENB). Tym razem były konkubent zwrócił kobiecie środki wpłacone na wykończenie i wyposażenie należącego do niego mieszkania. Dyrektor KIS zgodził się, że zwrot środków nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.