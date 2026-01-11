W tej sprawie chodziło o odliczenie na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, ponieważ spór z fiskusem toczyła spółka będąca podatnikiem CIT. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu spółka przekazuje darowizny na cele pożytku publicznego. Odlicza je od podstawy opodatkowania.

Miała jednak wątpliwości, czy jest to możliwe również wtedy, gdy podmiot, na którego rzecz przekazuje darowizny, figuruje zarówno w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, jak i w rejestrze przedsiębiorców.

Uważała, że nie powinno to być przeszkodą, ponieważ takie fundacje i stowarzyszenia mieszczą się w kategorii organizacji pozarządowych określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338). Sama możliwość prowadzenia przez nie działalności gospodarczej nie pozbawia ich statusu organizacji niedziałających w celu osiągnięcia zysku – argumentowała spółka.

Odliczenie darowizny wykluczone?

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że jeśli fundacja czy stowarzyszenie są wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, to oznacza, że prowadzą działalność gospodarczą, czyli zarobkową, a zatem nie mogą zostać uznane za podmiot niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Spółka nie ma prawa do odliczenia darowizny przekazanej takiemu podmiotowi – uznał dyrektor KIS.

Celem fundacji nie jest osiągnięcie zysku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 488/22) przyznał rację spółce. Wyjaśnił, że kluczowe jest to, czy dany podmiot działa w celu osiągnięcia zysku, a nie to, że prowadzi działalność gospodarczą. Z przepisów o fundacjach i stowarzyszeniach jasno wynika, że są to podmioty działające w celach niezarobkowych, a prowadzenie przez nie działalności gospodarczej ma jedynie pomocniczy charakter i służy realizacji celów statutowych – zwrócił uwagę WSA.

Dlatego orzekł, że nawet jeśli fundacja lub stowarzyszenie są wpisane do rejestru przedsiębiorców, to nadal mogą być uznane za organizację niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, jeżeli tylko przeznaczają dochody na cele statutowe. Można więc odliczyć darowizny na ich rzecz, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jeśli spełniają one pozostałe warunki ustawowe.

Darowiznę można odliczyć

Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu sędzia Tomasz Kolanowski wskazał na art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie sformułowano wymóg niedziałania w celu osiągnięcia zysku, a nie nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Sędzia podkreślił, że nawet spółki prawa handlowego mogą być uznane za podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jeżeli spełniają warunki z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie można więc automatycznie uznać, że sam wpis do rejestru przedsiębiorców przekreśla odliczenie od podstawy opodatkowania CIT darowizn na rzecz takiego podmiotu.

Wyrok NSA z 11 grudnia 2025 r., sygn. akt II FSK 388/23