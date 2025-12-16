Na to pytanie odpowiedział dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z grudnia 2025 r.

Sprzedaż mieszkania. Kiedy PIT?

Przypomnijmy, że nie płaci się podatku dochodowego, jeżeli do sprzedaży nieruchomości dojdzie po upływie pięciu lat od końca roku, w którym ta nieruchomość została nabyta lub wybudowana (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a ustawy o PIT). Przed upływem pięciu lat trzeba zapłacić 19-proc. PIT od dochodu, chyba że podatnik wyda pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. Może to być m.in. zakup nowego mieszkania lub domu od dewelopera.

Jak się liczy wspomniany pięcioletni termin, gdy w grę wchodzi spadek lub darowizna? Gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, to okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył (wybudował) tę nieruchomość. Co innego, jeżeli taka nieruchomość została podarowana. Zasadniczo trzeba zapłacić PIT (chyba że podatnik skorzysta z ulgi mieszkaniowej), jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie darowizny (a nie od nabycia przez darczyńcę). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do takiej darowizny dojdzie między małżonkami, którzy mają wspólnotę majątkową.

Darowizna i sprzedaż mieszkania

Z pytaniem w tym zakresie wystąpił mężczyzna, który w 2017 r. kupił wraz z żoną mieszkanie. Małżonkowie mają wspólnotę majątkową i zapłacili za nieruchomość ze wspólnego majątku.

W 2025 r. kobieta darowała mu swoją połowę mieszkania, w związku z tym stał się właścicielem całego lokum. W 2026 r. mężczyzna chce sprzedać to mieszkanie. Chciał się upewnić, że nie będzie musiał płacić PIT z tego tytułu.

Czy sprzedaż bez PIT

Potwierdził to dyrektor KIS. Powołał się przy tym na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). Zgodnie z nią jakkolwiek darowizna polegająca na przesunięciu składników majątkowych z majątku wspólnego obojga małżonków do majątku osobistego jednego z nich jest czynnością prawną rozporządzającą nieodpłatną, to jednak nie powoduje nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT i innych praw majątkowych przez małżonka, do którego majątku wspólnego przedmioty te wcześniej już przynależały.

Należy więc uznać, że pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, niewątpliwie minął – stwierdził organ. Dodał, że nabycie przez mężczyznę tej nieruchomości nastąpiło bowiem 14 kwietnia 2017 r.

Jeżeli więc mężczyzna sprzeda mieszkanie w 2026 r., to nie będzie musiał zapłacić PIT z tego tytułu.