Ugoda z bankiem po śmierci ojca

Z pytaniem wystąpiła córka, która w 2008 r. wraz z mężem i swoimi rodzicami zaciągnęła kredyt hipoteczny, ale to małżonkowie go spłacali. Ojciec (czyli jeden z kredytobiorców) zmarł w 2018 r., natomiast w 2019 r. w całości został spłacony kredyt. W 2025 r. małżonkowie rozpoczęli działania, aby unieważnić kredyt i w tym samym roku została zawarta ugoda sądowa. Kwotę wynikającą z ugody bank wypłacił na rachunek bankowy kobiety i jej męża.

Spytała więc ona, czy część kwoty (przypadającej na zmarłego ojca), wypłaconej przez bank w związku z ugodą sądową, będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn? Sama uważała, że nie.

Stanowisko dyrektora KIS

Potwierdził to dyrektor KIS. Zwrócił uwagę, że samo stwierdzenie nabycia spadku po konkretnej osobie nie jest wystarczające do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. - W ramach tego spadku musi bowiem istnieć masa spadkowa, która jest przedmiotem tego nabycia. W skład masy spadkowej wchodzą rzeczy i prawa, których właścicielami są spadkodawcy i które przysługują spadkodawcom w momencie ich śmierci, a także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa, które przysługiwały spadkodawcy w chwili jego śmierci – stwierdził organ.

W związku z tym wypłacona kobiecie w 2025 r. część środków pieniężnych z tytułu zawartej z bankiem ugody nie będzie wchodziła w skład masy spadkowej po jej zmarłym ojcu. - Nie będzie również wchodziło roszczenie (prawo majątkowe) o ich nabycie, dające nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie – podkreślił dyrektor KIS. Dodał, że tylko jeśli takie prawo wchodzi do masy spadkowej, to co do zasady jego nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Organ wyjaśnił, że nie dotyczy to opisanej sytuacji, bo ojciec zmarł w 2018 r., a dopiero po jego śmierci, tj. w 2025 r., córka wraz z mężem rozpoczęli działania, aby unieważnić umowę kredytu. Zatem wszelkie czynności, w wyniku których kobieta otrzymała część środków pieniężnych, odbywały się już po śmierci ojca. Zatem otrzymanie przez córkę środków pieniężnych (wynikających z zawartej ugody) jest obojętne podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn - stwierdził dyrektor KIS.

A to oznacza, że kwestię tę trzeba rozpatrywać wyłącznie w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).