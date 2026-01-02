Pierwszy wymóg odnosi się do bieżących przychodów netto (bez VAT). Nie mogą one przekroczyć 2 mln euro po przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2026 r. jest to kurs z 2 stycznia, który tego dnia wyniósł 4,2156 zł za euro.

Drugi warunek dotyczy przychodów brutto (wraz z należnym VAT) z poprzedniego roku. One również nie mogą przekroczyć 2 mln euro, z tym że tę kwotę przelicza się po innym kursie NBP – ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. W odniesieniu do przychodów z 2025 r. stosuje się kurs z 1 października 2025 r., który tego dnia wynosił 4,2586 zł za euro.

To oznacza, że w 2026 r. ze stawki 9-proc. CIT może korzystać podatnik, który spełni równolegle dwa wymogi (oba limity zaokrągla się do 1 tys. zł), tj. jego:

przychody w 2025 r. ze sprzedaży brutto, tj. wraz z należnym VAT, nie przekroczą 8 517 000 zł (2 mln euro po kursie z 1 października 2025 r.), co oznacza, że firma ma status małego podatnika,

bieżące przychody (tj. w 2026 r.) netto, czyli bez należnego VAT, nie przekroczą 8 431 000 zł (tj. 2 mln euro po kursie z 2 stycznia 2026 r.).

Różnica w przychodach

Warto zwrócić uwagę, że bieżący limit odnosi się do przychodów, a ubiegłoroczny tylko do przychodów ze sprzedaży. To pierwsze pojęcie jest więc szersze, obejmuje np. odsetki od lokat terminowych i kwoty dofinansowania, nawet gdy są one zwolnione z CIT (czego nie uwzględnia się w drugim przypadku).

Jeden limit przychodów trzeba liczyć proporcjonalnie

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniły się zasady obliczania limitu przychodów bieżących. Wprowadziła je nowelizacja z 6 listopada 2025 r. ustawy o CIT i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 1658). Zgodnie z nią, przychody bieżące trzeba liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy. Jeżeli rok podatkowy podatnika CIT jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, to limit jest ustalany przez pomnożenie 1/12 z 2 mln euro i liczby pełnych miesięcy w roku podatkowym. Natomiast, gdy rok podatkowy nie obejmie pełnego miesiąca kalendarzowego, to za pełny miesiąc przyjmuje się okres trwający 30 dni.

Podobna zmiana była szykowana w odniesieniu do limitu dla małego podatnika. Nie weszła jednak w życie, bo projekt nowelizacji (UD116), który ją zakładał, nadal jest na etapie konsultacji. Zgodnie z obecnymi założeniami Ministerstwa Finansów zmiana w tym zakresie ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.