Teraz nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Banki i inne instytucje finansowe

Chodzi tu o nowelizację ustawy o CIT oraz o podatku od niektórych instytucji finansowych, która zasadniczo ma im podnieść podstawową stawkę CIT - z 19 proc. do 23 proc. Tak ma być od 2028 r., natomiast przejściowo stawka CIT od instytucji finansowych będzie jeszcze wyższa - w 2026 r. zostanie podniesiona aż do 30 proc., a w 2027 r. wyniesie 26 proc.

Ważne poprawki Senatu

Senat wprowadził jednak spore poprawki w tym zakresie, które mają wyłączyć z tych zasad banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo-kredytowe. Dla nich stawki CIT mają być niższe i wynosić w 2026 r. – 27 proc., w 2027 r. – 23 proc. i docelowo od 2028 r. 21 proc.

Zmiany nastąpią też w preferencyjnej stawce CIT od nowo powstających podmiotów finansowych oraz tych, które spełnią definicję małego podatnika, a ich bieżące przychody nie przekroczą 2 mln euro. Zgodnie z poprawkami Senatu docelowo od 2028 r. zapłacą one CIT według stawki 11 proc. (a nie jak to uchwalił Sejm – 13-proc.). W okresie przejściowym preferencyjny CIT będzie jeszcze wyższy - w 2026 r. wyniesie 17 proc. CIT (pierwotnie 20-proc.), a w 2027 r. – 13 proc. (a nie 16 proc.).

Zgodnie z poprawkami Senatu z wyższych stawek przejściowych przewidzianych w latach 2026 – 2027 będą wyłączeni podatnicy w roku podatkowym, w którym

- wdrażali plan naprawy, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 2 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1646 ze zm.), oraz osiągnięcia poziomu wskaźników, o których mowa w art. 141m ust. 3 pkt 2 tej ustawy, albo

- realizowali program postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 72a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 379 ze zm.).

Wszystkie te poprawki Senatu zaakceptowali już posłowie.

Limit dla 9-proc. CIT

Ta sama nowelizacja wprowadzi zmiany w zakresie preferencyjnej stawki CIT dla pozostałych podmiotów, czyli wynoszącej 9 proc. CIT. Senat ich nie zmodyfikował. Przypomnijmy, że aby z niej skorzystać, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, trzeba być małym podatnikiem, czyli w poprzednim roku podatkowym nie mieć przychodów ze sprzedaży brutto (wraz z należnym VAT) w wysokości przekraczającej 2 mln euro. Po drugie, trzeba mieć odpowiednio niskie przychody netto w bieżącym roku – ich limit też wynosi 2 mln euro.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, przychody bieżące trzeba będzie liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy. Jeżeli rok podatkowy podatnika CIT będzie dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, to limit pozwalający na zastosowanie 9-proc. CIT będzie ustalany przez pomnożenie 1/12 z 2 mln euro i liczby pełnych miesięcy w roku podatkowym. Natomiast, gdy rok podatkowy nie obejmie pełnego miesiąca kalendarzowego, za pełny miesiąc przyjmuje się okres trwający 30 dni.