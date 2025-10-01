Przypomnijmy, że do przeliczania limitów podatkowych i rachunkowych, które są w przepisach podane w euro, bierze się pod uwagę zasadniczo średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. W związku z tym do ustalenia limitów na 2026 r. stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2025 r.

Tego dnia wynosił on 4,2586 zł za euro. Dla porównania 1 października 2025 r. było to 4,2846 zł za euro, 2 października 2023 r. (1 października przypadał w niedzielę) – 4,6091 zł za euro, a 3 października 2022 r. (1 października przypadał w sobotę) – 4,8272 zł za euro.

Księgi rachunkowe

Kurs z 1 października 2025 r. decyduje o tym, kto będzie musiał w 2026 r. prowadzić księgi rachunkowe. Przy czym ten limit dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw otrzymanych w spadku. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 r. limit ten wynosi 2,5 mln euro, wcześniej było to 2 mln euro.

W 2026 r. wskazane osoby i spółki nie będą musiały prowadzić ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody w 2025 r. nie przekroczą 10 646 500 zł (kwoty powstałej po przeliczeniu nie zaokrągla się do 1 tys. zł). Limit będzie więc niższy o 65 tys. zł od tego, który obowiązuje dla 2025 r. (wynosi on 10 711 500 zł). Należy też pamiętać, że od 2025 r. w limicie dla prowadzenia ksiąg nie uwzględnia się przychodów z operacji finansowych, a jedynie przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy.

Mały podatnik PIT lub CIT

Ten sam kurs stosuje się do przeliczania limitu decydującego o statusie małego podatnika dla celów PIT i CIT. Ten limit wynosi 2 mln euro przychodów ze sprzedaży brutto (wraz z należnym VAT) za poprzedni rok podatkowy.

To oznacza, że limit przychodów uzyskanych w 2025 r., decydujący o statusie małego podatnika PIT lub CIT w 2026 r., będzie wynosił 8 517 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). W tym roku wynosi on 8 569 000 zł.

9-proc. CIT

Status małego podatnika decyduje także o możliwości stosowania 9-proc. stawki CIT. Jest to jednak tylko jeden z warunków. Oprócz tego trzeba mieć odpowiednio niskie przychody bieżące. Ich limit wynosi 2 mln euro. Zatem w 2026 r. będą płacić 9-proc. CIT podatnicy, których:

- przychody ze sprzedaży brutto, tj. wraz z należnym VAT, w 2025 r. nie przekroczą 8 517 000 zł (2 mln euro po kursie z 1 października 2025 r.),

- bieżące przychody netto, czyli bez należnego VAT, w 2026 r. nie przekroczą 2 mln euro (ale po kursie z 2 stycznia 2026 r.).

Warto pamiętać, że do limitu małego podatnika wlicza się tylko przychody ze sprzedaży, a więc nie uwzględnia się w nim np. uzyskanych odszkodowań. Te bierze się natomiast pod uwagę, obliczając limit bieżących przychodów.

Jednorazowa amortyzacja

Status małego podatnika PIT i CIT umożliwia też korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. Obecnie ta opcja nie ma aż tak dużego znaczenia, bo wszyscy przedsiębiorcy (nie tylko mali i rozpoczynający biznes) mogą korzystać z innej metody – jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł rocznie. To ostatnie rozwiązanie nie stanowi pomocy de minimis (w odróżnieniu od jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro). Dotyczy jednak tylko fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. kotły grzewcze, maszyny, urządzenia), a więc np. bez samochodów osobowych i ciężarowych.

Podatnik, który chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro rocznie, musi mieć status małego podatnika lub rozpocząć w danym roku działalność gospodarczą. Dla 2025 r. wspomniany próg 50 tys. euro będzie wynosić 213 tys. zł (obecnie 214 tys. zł).

Kwartalny VAT

Taki sam limit jak dla małego podatnika PIT i CIT jest też obecnie dla małego podatnika VAT. Wynosi on 2 mln euro. To oznacza, że małym podatnikiem VAT będzie w 2026 r. ten podatnik, którego sprzedaż w 2025 r. nie przekroczy 8 517 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). Limit dla bieżącego roku wynosi 8 569 000 zł

Limit 2 mln euro nie dotyczy podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów. Dla nich ustawa o VAT przewiduje inny pułap – 45 tys. euro. To oznacza, że w 2026 r. tacy przedsiębiorcy będą uznawani za małych, jeżeli kwota otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy 192 tys. zł (dla 2025 r. limit ten wynosi 193 tys. zł). Przypomnijmy, że status małego podatnika dla celów VAT daje możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku.

Z kwartalnego rozliczenia VAT mogą korzystać również spółki stosujące ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT), ale u nich limit jest inny – 4 mln euro wartości sprzedaży brutto (wraz z należnym VAT) za poprzedni rok podatkowy. Również ten limit przelicza się po kursie z 1 października. To oznacza, że w 2026 r. kwartalnie będą mogły rozliczać się z VAT spółki stosujące estoński CIT, u których wartość sprzedaży w 2025 r. nie przekroczy 17 034 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). Obecnie limit ten wynosi 17 138 000 zł.

Dla celów ryczałtu

Limit 2 mln euro dotyczy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2026 r. ten sposób rozliczeń będą mogli stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2025 r. uzyskają przychody netto (bez należnego VAT) nieprzekraczające 8 517 200 zł (kwoty powstałej po przeliczeniu nie zaokrągla się do 1 tys. zł). Obecnie limit ten wynosi 8 569 200 zł. W spółkach cywilnych i jawnych są brane pod uwagę przychody wszystkich wspólników łącznie.

Limit dla ryczałtowców, którzy chcą korzystać z kwartalnego rozliczenia, wynosi 200 tys. euro. To oznacza, że w 2026 r. raz na kwartał będą mogli się rozliczać z fiskusem podatnicy, których przychody netto w 2025 r. nie będą wyższe niż 851 720 zł (obecnie limit ten wynosi 856 920 zł).