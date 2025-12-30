Spytał więc Ministerstwo Finansów o zmianę przepisów.

Zastosowanie 0 proc. VAT

Przypomnijmy, że zastosowanie 0 proc. stawki VAT do dostaw sprzętu komputerowego (odpłatnych, jak i nieodpłatnych) umożliwia art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Chodzi o dostawy dla placówek oświatowych oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Preferencja dotyczy tylko towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, czyli zestawów komputerowych stacjonarnych, jednostek centralnych, serwerów, monitorów, drukarek, skanerów i urządzeń do transmisji danych.

0 proc. VAT. Przestarzałe rozwiązanie

Rozwiązanie to obowiązuje od wielu lat, a lista towarów nie była aktualizowana – zwrócił uwagę Janusz Kowalski (PiS). Tymczasem, jak podkreśla, technologia uległa znaczącej zmianie, a współczesne szkoły opierają swoją działalność w coraz większym stopniu na urządzeniach mobilnych. „Obecna sytuacja prowadzi do oczywistego paradoksu: szkoły mogą bez podatku otrzymać technologicznie przestarzałe urządzenia, których rzadko używa się we współczesnej edukacji, natomiast sprzęt faktycznie niezbędny obciążony jest pełną stawką VAT, co zniechęca darczyńców i ogranicza liczbę realnych darowizn.” – wskazał poseł. Chodzi tu np. o laptopy i urządzenia wielofunkcyjne. Spytał więc o zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź MF

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów przypomniało, że zgodnie z dyrektywą VAT dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki. Natomiast obniżone stawki czy zwolnienia można stosować – na zasadzie wyjątku, wyłącznie w ramach wyraźnie wskazanych w dyrektywie. Zwolnienie z prawem

do odliczenia VAT naliczonego na poprzednim etapie (w Polsce jako stawka podatku w wysokości 0 proc.) przewidziane jest zasadniczo dla transakcji o charakterze transgranicznym oraz dla niewielkiego katalogu towarów i usług wskazanych w dyrektywie, w którym nie jest wprost wskazany sprzęt komputerowy, o którym mowa w interpelacji – wyjaśnił resort. To oznacza, że przepisy dyrektywy VAT nie pozwalają na zastosowanie obniżonej stawki VAT na sprzęt, o którym poseł wspomniał w swojej interpelacji.