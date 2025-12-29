Wniosek w sprawie jej wydania złożyła obywatelka Ukrainy zamieszkujące na stałe w Polsce. Wraz z kobietą mieszkają jej syn i niepełnoletnia córka. Były mąż podatniczki i ojciec jej dzieci zginął wskutek wojny toczącej się pomiędzy Ukrainą i Rosją.

Ukraińskie ministerstwo obrony przekazało w związku z tym kobiecie informację, że jej dzieciom przysługuje świadczenie rodzinne, które będzie wypłacane etapami. Najpierw przekazana zostanie jego część, a następnie co miesiąc reszta wypłacana przez 40 kolejnych miesięcy w ratach. Dochód, który osiągną w ten sposób dzieci powinien zostać doliczony przez kobietę do jej własnego dochodu i odpowiednio rozliczony z fiskusem na podstawie art. 7 ustawy o PIT.

W Polsce, ale bez PIT

We wniosku o interpretację podatniczka była przekonana, że świadczenie które otrzymają jej dzieci powinno zostać wykazane do opodatkowania w Polsce, a nie w Ukrainie. Będzie ono jednak zwolnione z podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Jest to bowiem świadczenie otrzymane na podstawie odpowiednika polskich przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dyrektor KIS w pełni potwierdził takie stanowisko. Zgodził się, że zgodnie z art. 21 polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód, który osiągną dzieci podatniczki powinien zostać wykazany w kraju którym zamieszkują, a więc w Polsce. Skoro zaś jego źródłem będą ukraińskie przepisy o świadczeniach wspierających rodzinę, to będzie on wolny od polskiego PIT – potwierdził dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 grudnia 2025 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.579.2025.1.KC)