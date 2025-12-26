Jakie orzeczenie? O co toczył się spór? Co orzekł sąd/trybunał?

Podatek od spadków i darowizn

Uchwała NSA z 31 marca 2025 r., sygn. akt III FPS 5/24 Czy osoba uprawniona do renty (wypłacanej na podstawie art. 903 kodeksu cywilnego) powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn od razu od łącznej wartości świadczeń wynikających z umowy (jak chciałby fiskus), czy w miarę ich otrzymywania (jak argumentowali podatnicy)? W ramach umowy renty dochodzi do nabycia prawa majątkowego, którego wartość nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego. Podatek należy zatem płacić w miarę otrzymywania kolejnych świadczeń z tytułu renty.Wcześniej fiskus powoływał się na art. 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który po uchwale NSA został uchylony (nowelizacja z 25 lipca 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1064).

Uchwała NSA z 26 maja 2025 r., sygn. akt III FPS 2/25 Ile lat ma skarbówka na wydanie decyzji wymiarowej, gdy dojdzie do odnowienia obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn)? Fiskus powoływał się na art. 68 par. 2 pkt 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, to organ podatkowy ma pięć lat na wydanie decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania – a nie standardowe trzy. Powstanie obowiązku podatkowego na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia, nie wymaga od podatnika złożenia zeznania podatkowego. W związku z tym nie zostaje spełniona przesłanka z art. 68 par. 2 pkt 1 ordynacji podatkowej. To z kolei prowadzi do wniosku, że fiskus ma tylko trzy lata na wydanie decyzji ustalającej podatek.Zdaniem ministerstwa finansów NSA odczytał przepisy „niezgodnie z intencją ustawodawcy”. Resort wskazał na to w uzasadnieniu projektu, który 21 listopada 2025 r. został przyjęty przez Sejm (druk nr 1837).

CIT

Wyrok TSUE z 27 lutego 2025 r., sygn. akt C-18/23 Czy przepisy nakładające wymogi formalne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą w innym państwie UE, takie jak obowiązek zarządzania nimi przez podmioty zewnętrzne posiadające zezwolenie w kraju swojej siedziby, są zgodne z prawem UE? Zwolnienie z CIT przysługuje również zagranicznym instytucjom wspólnego inwestowania, które są zarządzane wewnętrznie – przez własny zarząd. Polskie przepisy, które uzależniają prawo do preferencji od tego, że zarządzaniem zajmuje się podmiot zewnętrzny, naruszają prawo UE.

PIT

Wyrok TK z 9 lipca 2025 r., sygn. akt SK 64/20 Spór dotyczył ulgi meldunkowej. Pozwalała ona nie płacić PIT od sprzedaży nieruchomości (przed upływem pięciu lat) nabytych lub wybudowanych od początku 2007 r. do końca 2008 r., pod warunkiem że podatnik był przez 12 miesięcy zameldowany w zbywanej nieruchomości. Fakt zameldowania miało potwierdzać oświadczenie złożone w urzędzie skarbowym. Tego wymogu nie spełniło jednak wielu podatników. Dla osiągnięcia celu, w jakim ustawodawca wprowadził ulgę meldunkową, wystarczające było spełnienie warunku zameldowania podatnika na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Uzależnienie prawa do skorzystania z ulgi od złożenia oświadczenia o zameldowaniu było niezgodne z Konstytucją RP.

Wyrok NSA z 15 grudnia 2025 r., sygn. akt II FSK 785/22 Czy marynarz zatrudniony na statku eksploatowanym w Norwegii płaci podatek dochodowy w Polsce, czy też ma prawo do ulgi abolicyjnej? Skarbówka uważała, że jeżeli marynarz nie zapłacił podatku za granicą, to niezależnie od powodu (brak opodatkowania czy zwolnienie z podatku), nie stosuje się wobec niego metody unikania podwójnego opodatkowania. Podatnicy z kolei argumentowali, że zapłata podatku za granicą nie jest przesłanką do zastosowania ulgi abolicyjnej w Polsce. Polski marynarz zatrudniony przez norweską firmę ma prawo do ulgi abolicyjnej. Skoro Norwegia ma możliwość pobrania podatku, to nawet jeśli od tego odstąpi, podatnik ma prawo do ulgi abolicyjnej w Polsce.Ponadto w postanowieniu sygnalizacyjnym, które NSA skierował do ministra finansów, wskazał na nieprawidłowe odczytywanie przez polskiego fiskusa międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wskutek tego – zdaniem NSA – domaga się on podatku nawet, gdy nie ma ku temu podstaw.

Wyrok TSUE z 3 kwietnia 2025 r., sygn. akt C-213/24 Czy osoba sprzedająca nieruchomość, która nie służyła wcześniej do działalności gospodarczej, zlecając przygotowanie do sprzedaży profesjonalnemu przedsiębiorcy, który następnie, jako jej pełnomocnik, podejmuje szereg zorganizowanych działań w celu podziału i zbycia za wyższą cenę, działa jako podatnik VAT? Podatnicy twierdzili, że sprzedaż gruntów odbywa się w takiej sytuacji w ramach zarządzania majątkiem osobistym, urząd skarbowy – że działają jak profesjonaliści. Osoba fizyczna, która zleca profesjonaliście podjęcie działań niezbędnych, aby sprzedać należący do niej grunt za jak najwyższą cenę, działa jak podatnik VAT. Dotyczy to również gruntów nabytych początkowo do majątku osobistego.Co więcej, małżonkowie, których łączy wspólność majątkowa, działają w takim wypadku jako jeden podatnik VAT.

VAT

Wyrok TSUE z 8 maja 2025 r., sygn. akt C-615/23 Problem wziął się stąd, że samorządy ustalają niskie ceny biletów za przejazdy, przez co przychody przewoźników nie pokrywają kosztów ich działalności przewozowej. Z tego powodu samorządy wypłacają im rekompensaty. Spór dotyczył tego, czy taka rekompensata ma bezpośredni wpływ na cenę usługi i czy w związku z tym powinna wchodzić do podstawy opodatkowania VAT. Zryczałtowane rekompensaty wypłacane przez samorządy przewoźnikom za świadczenie usługi transportu zbiorowego nie wchodzą do podstawy opodatkowania VAT.

Wyrok TSUE z 8 maja 2025 r., sygn. akt C-405/24 Czy import niehandlowych przesyłek jest zwolniony z VAT, jeśli odbiorca znajduje się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE? Art. 52 ust. 1 polskiej ustawy o VAT mówi o odbiorcy przebywającym na terytorium kraju, a więc w Polsce – na ten przepis powoływał się fiskus. Inaczej reguluje to art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/79/WE z 5 października 2006 r. W przepisie tym mowa jest o odbiorcy przesyłki „w państwie członkowskim”. Może to być zatem dowolny kraj UE – wskazywali podatnicy. Zwolnienie z VAT importu towarów w przesyłkach o niehandlowym charakterze przysługuje również wtedy, gdy ich odbiorca przebywa w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska.

Wyrok TSUE z 1 sierpnia 2025 r., sygn. akt C-602/24 Chodziło o stawkę 0-proc. VAT od eksportu. Sprawa dotyczyła jabłek, które z Polski miały trafić na Litwę. Polska spółka traktowała transakcje jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, do których stosowała zerową stawkę podatku. Jednak faktyczny przebieg transakcji był inny – owoce wywieziono na Białoruś. Organy podatkowe ustaliły to w toku kontroli. Dlatego uznały, że nie doszło do WDT i polski sprzedawca powinien zapłacić 5-proc. VAT właściwy dla dostawy jabłek. Ten jednak twierdził, że skoro towar trafił poza UE, to transakcja powinna zostać uznana za eksport objęty zerową stawką VAT. Polski sprzedawca nie traci prawa do 0-proc. stawki VAT, nawet gdy nabywca – bez jego wiedzy – wywiezie towar poza Unię Europejską. Ważne jest to, aby transakcja rzeczywiście miała miejsce, co organy podatkowe mogą same potwierdzić.

Podatek od nieruchomości

Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2025 r., sygn. akt C-453/23 Czy zwolnienie kolejowe przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym w latach 2017–2021 stanowiło niedozwoloną selektywną pomoc publiczną? Fiskus przekonywał, że tak – powinno było więc zostać zgłoszone Komisji Europejskiej. Skoro tego nie zrobiono, to – zdaniem organów podatkowych – nie mogło być stosowane, dopóki KE nie zezwoliłaby na przyznanie pomocy publicznej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym, nie stanowiło niedozwolonej pomocy publicznej. Było zgodne z prawem UE.

Uchwała z 8 grudnia 2025 r., sygn. akt III FPS 3/25 Czy zwolnienie kolejowe z lat 2017–2021 obejmowało całe działki ewidencyjne, na których znajdowała się infrastruktura kolejowa udostępnianie przewoźnikom? W ocenie podatników – tak. Organy podatkowe twierdziły, że zwolnienie odnosiło się tylko do tych części działek, które faktycznie były zajęte pod infrastrukturę kolejową. Zwolnienie kolejowe, które obowiązywało w latach 2017–2021, obejmowało tylko te części działek, które były faktycznie zajęte pod infrastrukturę kolejową udostępnianą przewoźnikom.

Akcyza

Wyrok NSA z 22 września 2025 r., sygn. akt I FSK 1519/21 Spór dotyczył zwolnienia z akcyzy energii z odnawialnych źródeł. Problem pojawił się w związku ze zmianą od 1 stycznia 2019 r. stawki podatku akcyzowego z 20 zł/MWh na 5 zł/MWh. Brakowało przepisów przejściowych, które odnosiłyby się do sytuacji, w której energia została wytworzona przed 1 stycznia 2019 r. (gdy obowiązywała wyższa stawka akcyzy), a podatnik uzyskał dokument potwierdzający umorzenie świadectwa pochodzenia energii po 31 grudnia 2018 r. (gdy stawka była już obniżona). Chodziło o to, która stawka akcyzy powinna mieć zastosowanie do zwolnienia – ta z momentu wytworzenia energii (jak uważali podatnicy) czy ta z chwili uzyskania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa (jak chciałby fiskus). O wysokości zwolnienia z akcyzy dla spółek produkujących energię z odnawialnych źródeł decyduje stawka podatku obowiązująca w momencie wytworzenia energii. Skoro w art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym jest mowa o obniżeniu akcyzy należnej, to zarówno jej kwota, jak i kwota samego zwolnienia podatkowego muszą być znane i wyrażone wartościowo.

Wyrok NSA z 23 października 2025 r., sygn. akt I FSK 2037/24 Czy obniżona stawka akcyzy dotyczy pojazdów typu mild hybrid (miękkie hybrydy)? To samochody, w których moc silnika elektrycznego jest znacząco mniejsza od mocy silnika spalinowego i w związku z tym pełni on jedynie funkcję wspomagającą. Pojazdy typu mild hybrid są objęte obniżoną stawką podatku akcyzowego. Aby samochód był objęty niższą akcyzą, nie jest konieczne, by silniki działały równoważnie. Wystarczy, że silnik elektryczny wspiera działanie silnika spalinowego.

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Wyrok TSUE z 27 lutego 2025 r., sygn. akt C-277/24 Czy można odmówić członkowi zarządu spółki prawa do czynnego udziału w postępowaniu mającym na celu określenie tej spółce zobowiązania podatkowego? Ma to związek z art. 116 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym członek zarządu spółki kapitałowej może odpowiadać solidarnie za jej zaległości podatkowe. Dotyczy to także byłych członków zarządu. Byli członkowie zarządu spółki mają prawo do skutecznej obrony w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. Jeśli fiskus rozpocznie postępowanie zmierzające do stwierdzenia, że są oni solidarnie odpowiedzialni za długi podatkowe spółki, to powinni oni otrzymać dostęp do akt i dowodów, które organy zgromadziły na wcześniejszym etapie.

Wyrok TSUE z 30 kwietnia 2025 r., sygn. akt C-278/24 Czy można orzec o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki bez wcześniejszego ustalenia jego winy? Fiskus nie może automatycznie obarczać solidarną odpowiedzialnością za podatkowe długi spółki kapitałowej jej obecnych i byłych członków zarządu tylko z uwagi na to, że powstały zaległości. Menedżerowie powinni mieć realne prawo do udowodnienia, że dochowali należytej staranności i nie są winni niezłożenia wniosku o upadłość we właściwym czasie.

Postępowania podatkowe

Wyrok NSA z 14 kwietnia 2025 r., sygn. akt I FSK 1078/24 Czy umorzenie postępowania karnego skarbowego „kasuje” zawieszenie biegu terminu przedawnienia? Chodziło o art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony. Umorzenie śledztwa przez prokuratora nie cofa skutków zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Nie ma znaczenia, że prokurator prawomocnie umorzył śledztwo. Do rozpatrywania tej kwestii należy każdorazowo podchodzić indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sprawy.Równocześnie NSA wydał postanowienie sygnalizacyjne, w którym upomniał ministra finansów. W ocenie sądu kasacyjnego interpretacja art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej wywołuje wiele wątpliwości.

Uchwała NSA z 16 czerwca 2025 r., sygn. akt III FPS 1/25 Zgodnie z art. 33 par. 1 ordynacji podatkowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, to jeszcze przed terminem płatności może być ono zabezpieczone na majątku podatnika. Wątpliwości wynikły z tego, że podatnicy często ustanawiają pełnomocników. Powstało więc pytanie, komu doręczyć zarządzenie zabezpieczenia. Zarządzenie zabezpieczenia powinno trafić do rąk ustanowionego w sprawie pełnomocnika, a nie bezpośrednio do podatnika.