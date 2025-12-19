Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie nowelizacje podatkowe z 7 listopada 2025 r.:

- ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy nr 1825),

- ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o PIT (druk sejmowy nr 1836).

Podwyżki akcyzy

Sprzeciw prezydenta nie oznacza, że podwyżek na alkohol w ogóle nie będzie. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakładała bowiem odejście od tzw. akcyzowej mapy drogowej, przyjętej przez Sejm 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2313). Weto prezydenta powoduje, że zmiany w niej zawarte nadal będą aktualne. Akcyza od alkoholu nie wzrośnie więc o 15 proc. w 2026 r. i o kolejne 10 proc. w 2027 r., pójdzie w górę tylko o 5 proc. w dwóch najbliższych latach.

1 stycznia 2026 r. nie wzrośnie też podatek cukrowy, tj. opłata od środków spożywczych, o której mowa w ustawie o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1670 ze zm.).

Zostanie on na dotychczasowym poziomie, wprowadzonym od 1 stycznia 2021 r., gdy podatek ten w ogóle się pojawił. Czyli opłata stała i zmienna za zawartość cukrów lub słodzików w napoju po 31 grudnia 2025 r. nadal będzie wynosić:

- 50 gr – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących (a nie 70 gr.),

- 5 gr – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju (a nie 10 gr).

Z kolei opłata stała za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, nadal będzie wynosić 10 gr za litr (a nie 1 zł).

Bez zmiany w PIT

Ta sama nowelizacja, która miała podwyższyć podatek cukrowy, zakładała też zmianę w ustawie o PIT. Chodziło o podwyżkę stawki podatku dochodowego od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz od nagród związanych ze sprzedażą premiową. Weto prezydenta oznacza, że po 31 grudnia 2025 r. stawka ta nadal będzie wynosić 10 proc., (a nie, jak planowano, 15 proc.).