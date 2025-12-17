Wynika z nich, że rząd ma przyjąć projekt nowelizacji tej ustawy jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Potem skieruje go do Sejmu.

Zwolnienie z podatku od darowizn dla poszkodowanych w powodzi 2024

Zmiany dotyczą poszkodowanych w powodzi zamieszkujących tereny określone w rozporządzeniu z 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1859).

Korzystają oni ze zwolnienia z podatku od darowizn na podstawie art. 30 ust. 2 specustawy, tj. ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1402). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od spadków i darowizn darowizny, jeżeli do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź, zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi.

Oznacza to, że darowizny przeznaczone przez obdarowanego (osobę, która ucierpiała w powodzi we wrześniu 2024 r.) na usunięcie skutków powodzi są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest jednak, aby zostały one przeznaczone na ten cel do końca 2025 r.

Zmiany w podatku od darowizn. Nowe terminy dla odbudowy po powodzi

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, ze względu na duże rozmiary powodzi, część poszkodowanych jeszcze nie odbudowała lub nie wyremontowała zniszczonych domów mieszkalnych i infrastruktury. Nie zdążą oni więc już przeznaczyć otrzymanych darowizn na usunięcie skutków powodzi do 31 grudnia 2025 r. W związku z tym termin ten zostanie wydłużony o rok. Aby zachować zwolnienie, będą więc musieli przeznaczyć darowizny na usuwanie skutków powodzi do 31 grudnia 2026 r. Preferencja obejmie też darowizny otrzymane od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.