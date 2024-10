Zdaniem organizacji zrzeszających przedsiębiorców zaniechanie poboru podatku dochodowego powinno dotyczyć wszystkich odszkodowań dla podmiotów poszkodowanych w powodzi, a nie tylko odszkodowań majątkowych. Taki postulat znalazł się w pismach konsultacyjnych do opublikowanego w październiku projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od odszkodowań majątkowych otrzymanych w związku z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. Projekt jest w tej chwili w konsultacjach.

Zakłada on, że przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi nie zapłacą podatku dochodowego od odszkodowań majątkowych otrzymanych od ubezpieczycieli w związku z usuwaniem skutków powodzi. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule „Powodzianie nie zapłacą podatku od odszkodowań majątkowych” – (DGP nr 198/2024).

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawiły się pisma z uwagami m.in. Konfederacji Lewiatan i Federacji Przedsiębiorców Polskich. Te organizacje postulują, aby z projektowanych przepisów wykreślić wyraz „majątkowe”. Pozwoliłoby to – ich zdaniem – uniknąć wątpliwości co do tego, które świadczenia otrzymane od ubezpieczycieli będą bez podatku dochodowego.

Jak zauważyła FPP, w obrocie występują również inne rodzaje ubezpieczeń, np. dotyczące utraty baz danych lub związane z ponoszeniem kosztów czynszu, wynagrodzenia pracowników itp. Te koszty trzeba ponosić mimo niemożności prowadzenia biznesu – podkreśliła federacja.

Polisy pokrywają również kary za niewywiązanie się ze zobowiązań, np. dostaw towarów lub usług, przez firmę poszkodowaną w trakcie powodzi – dodaje Konfederacja Lewiatan.

Padł też inny postulat. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego w planowanych przepisach powinna być mowa nie o „odszkodowaniach” z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ale o „kwotach” z tego tytułu. Dzięki temu zakres zwolnienia zostałby rozszerzony o odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej likwidacji szkód.

Przypomnijmy, że problem nie dotyczy w ogóle osób fizycznych nieprowadzących biznesu. U nich bowiem odszkodowania są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. ©℗