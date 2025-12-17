Zgłosiła otrzymany spadek

Z pytaniem wystąpiła kobieta, która uzyskała spadek po ojcu. Kancelaria sporządziła akt notarialny poświadczający dziedziczenie. W tym samym miesiącu kobieta złożyła deklarację SD-Z2, w której zgłosiła spadek.

Przypomnijmy, że nie ma podatku od spadków odziedziczonych po osobie najbliższej: małżonku, zstępnych, wstępnych, rodzeństwie, pasierbie, ojczymie, macosze. Wynika to wprost z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem jest zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego (na formularzu SD-Z2). Zasadniczo spadkobierca ma na to sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Kobieta dopełniła te obowiązki.

Spadek ujawniony po latach

Po latach okazało się, że w banku zmarłego na rachunku technicznym znajdują się pieniądze, przekazane na nazwisko ojca przez ZUS, dwa miesiące po jego śmierci. Kwota ta przetrzymywana jest już od prawie czterech lat, bo bank nie ma obowiązku informowania spadkobierców o środkach nieżyjących klientów. Po przedstawieniu stosownych dokumentów bank wypłacił kobiecie część środków (część otrzymała jej matka).

Chciała się upewnić, że nie musi w tym zakresie płacić podatku od spadków.

Co trzeba zrobić, aby nie zapłacić podatku?

Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że skoro kobieta nie miała wiedzy o dodatkowych składnikach majątku, to termin sześciu miesięcy na złożenie SD-Z2 w tym zakresie powinien być liczony od dnia, w którym się o nim dowiedziała. Wynika to z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy tym – jak wskazał organ – ważne jest, aby kobieta uprawdopodobniła, że z opóźnieniem dowiedziała się o dodatkowym majątku.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku ostatnio nabytego doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas po tej samej osobie w okresie pięciu lat nie przekracza kwoty wolnej – przypomniał dyrektor KIS.