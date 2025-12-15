To oznacza, że pracodawca nie będzie musiał potrącić od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy ani przesłać spadkobiercom informacji PIT-11.
Wynagrodzenie zmarłego pracownika
Spytała o to firma, której jedna z pracownic zmarła. Należało się jej wynagrodzenie za sierpień i wrzesień 2025 r. Jej jedynym spadkobiercą jest dorosła córka, która w myśl art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 ze zm.) nie ma prawa do renty rodzinnej.
Firma uważała, że niewypłacone wynagrodzenie jest przychodem ze stosunku pracy, więc powinna - jako płatnik - potrącić zaliczkę na PIT oraz sporządzić informację PIT-11 i przesłać ją spadkobiercy.
Nie ma renty rodzinnej, nie ma PIT
Dyrektor KIS stwierdził inaczej. Zwrócił uwagę na to, że dorosła córka zmarłej nie jest uprawniona do renty rodzinnej, a to – jak podkreślił – ma kluczowe znaczenie. Przypomniał, że co do zasady, zgodnie z art. 922 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Są jednak wyjątki. Do spadku nie należą m.in. prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
Przykładem są właśnie prawa majątkowe ze stosunku pracy. Do sposobu ich dziedziczenia odnosi się art. 63[1] par. 2 kodeksu pracy. Wynika z niego, że po śmierci pracownika prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą w równych częściach na małżonka i inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Dopiero gdy nie ma takich osób, prawa te wchodzą do spadku.
Może być podatek od spadków i darowizn
Skoro więc dorosła córka, będąca jedynym spadkobiercą zmarłej, nie ma prawa do renty rodzinnej, to wynagrodzenie należne jej matce będzie podlegało przepisom o podatku od spadków i darowizn – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 grudnia 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.863.2025.1.MKA
