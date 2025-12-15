To oznacza, że pracodawca nie będzie musiał potrącić od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy ani przesłać spadkobiercom informacji PIT-11.

Spytała o to firma, której jedna z pracownic zmarła. Należało się jej wynagrodzenie za sierpień i wrzesień 2025 r. Jej jedynym spadkobiercą jest dorosła córka, która w myśl art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 ze zm.) nie ma prawa do renty rodzinnej.

Firma uważała, że niewypłacone wynagrodzenie jest przychodem ze stosunku pracy, więc powinna - jako płatnik - potrącić zaliczkę na PIT oraz sporządzić informację PIT-11 i przesłać ją spadkobiercy.

Nie ma renty rodzinnej, nie ma PIT

Dyrektor KIS stwierdził inaczej. Zwrócił uwagę na to, że dorosła córka zmarłej nie jest uprawniona do renty rodzinnej, a to – jak podkreślił – ma kluczowe znaczenie. Przypomniał, że co do zasady, zgodnie z art. 922 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Są jednak wyjątki. Do spadku nie należą m.in. prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Przykładem są właśnie prawa majątkowe ze stosunku pracy. Do sposobu ich dziedziczenia odnosi się art. 63[1] par. 2 kodeksu pracy. Wynika z niego, że po śmierci pracownika prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą w równych częściach na małżonka i inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Dopiero gdy nie ma takich osób, prawa te wchodzą do spadku.

Skoro więc dorosła córka, będąca jedynym spadkobiercą zmarłej, nie ma prawa do renty rodzinnej, to wynagrodzenie należne jej matce będzie podlegało przepisom o podatku od spadków i darowizn – wyjaśnił dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 grudnia 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.863.2025.1.MKA