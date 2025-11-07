Sejm przyjął nowelizację ustaw o podatkach dochodowych w tym zakresie. Teraz zajmie się nią Senat.

Zmiana przepisów o PIT i o CIT

Przyjęta przez Sejm nowelizacja dotyczy art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT. Zasadniczo przepisy te pozwalają stosować indywidualną stawkę amortyzacji do wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli zaliczanych do grup 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Są to budynki i lokale (grupa 1) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). Preferencję tę mogą stosować mikro, mali i średni przedsiębiorcy (czyli z wyjątkiem dużych).

Obecnie, aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorcy muszą działać na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Natomiast indywidualny wskaźnik zamożności gminy (lub miasta na prawach powiatu) musi być niższy niż 100 proc. wskaźnika zamożności ogółu gmin (miast na prawach powiatu).

Zmiany w przepisach o uproszczonej amortyzacji. Co się zmieni

Teraz zostanie zlikwidowany wskaźnik zamożności gminy. Spowoduje to, że z preferencji skorzystają firmy zlokalizowane dodatkowo w 128 gminach. Decydujący będzie tylko wskaźnik bezrobocia (tj. co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju), a to kryterium spełnia obecnie 1351 gmin. Dla porównania, dziś, gdy brane są pod uwagę oba kryteria - bezrobocia i zamożności – amortyzacyjna preferencja przysługuje tylko w 1223 gminach.