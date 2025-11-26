Od 2024 r. otrzymuje ona świadczenie z amerykańskiego Programu Zabezpieczenia Społecznego (system Social Security), na podstawie tamtejszych przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wife’s Insurance Benefits jest przyznane niezależnie od wysokości dochodów, wynika wyłącznie z tego, że były mąż kobiety pracował i był ubezpieczony w USA. Przysługuje ono kobietom, które spełniają określone warunki, m.in. ukończyły 62 lata, nie są ponownie w związku małżeńskim i były żoną osoby ubezpieczonej w USA przez co najmniej 10 lat.
Świadczenie jest stałe, wypłacane co miesiąc. Stany Zjednoczone pobierają od niego 30-proc. podatek federalny.
Ze zwolnieniem czy bez?
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy takie świadczenie należy wykazać w polskim zeznaniu rocznym jako dochód do opodatkowania. Kobieta uważała, że ma tu zastosowanie zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, ponieważ przepis ten dotyczy właśnie świadczeń otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Bardziej renta niż świadczenie rodzinne
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Infor macji Skarbowej. W inter- pretacji z 26 czerwca 2025 r. (sygn. 0115-KDWT.4011. 31.2025.2.AK) stwierdził, że amerykańskie świadczenie jest przyznawane na podstawie federalnych przepisów emerytalno-rentowych. Jest ono zatem zbliżone do renty rodzinnej na gruncie polskiego ustawodawstwa, a nie do świadczenia rodzinnego – uznał dyrektor KIS. Nie zgodził się więc z kobietą, że jest to świadczenie otrzymywane na podstawie obowiązujących w USA przepisów o świadczeniach rodzinnych. A tylko takie byłyby zwolnione z PIT – wyjaśnił.
Polskie przepisy nie przewidują świadczeń dla byłych żon
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Uzasadniając wyrok, sędzia Alicja Stępień podkreśliła, że zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT dotyczy świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Natomiast polskie przepisy o świadczeniach rodzinnych nie przewidują świadczeń dla byłych żon w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych przez ich byłych mężów. Dlatego takie wypłaty są opodatkowane na ogólnych zasadach. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗
Podstawa prawna
Wyrok WSA w Gdańsku z 18 listopada 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 675/25 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia
