Od 2024 r. otrzymuje ona świadczenie z amerykańskiego Programu Zabezpieczenia Społecznego (system Social Security), na podstawie tamtejszych przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wife’s Insurance Benefits jest przyznane niezależnie od wysokości dochodów, wynika wyłącznie z tego, że były mąż kobiety pracował i był ubezpieczony w USA. Przysługuje ono kobietom, które spełniają określone warunki, m.in. ukończyły 62 lata, nie są ponownie w związku małżeńskim i były żoną osoby ubezpieczonej w USA przez co najmniej 10 lat.

Świadczenie jest stałe, wypłacane co miesiąc. Stany Zjednoczone pobierają od niego 30-proc. podatek federalny.