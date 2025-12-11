Czym jest IKZE

IKZE to dobrowolna forma długoterminowego oszczędzania na emeryturę, która oferuje jedną z najatrakcyjniejszych korzyści podatkowych w Polsce: możliwość odliczenia wpłaconych kwot od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu).

Główne korzyści podatkowe

Natychmiastowa ulga: pomniejszenie podstawy opodatkowania, co bezpośrednio przekłada się na niższą kwotę podatku dochodowego do zapłaty lub wyższy zwrot z Urzędu Skarbowego.

Długofalowe oszczędzanie: sprzyja systematycznemu gromadzeniu kapitału na przyszłość, zabezpieczając standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Podwójna ulga na koniec: środki zgromadzone na IKZE są zwolnione z 19% podatku Belki (od zysków kapitałowych) w momencie wypłaty, pod warunkiem spełnienia kryteriów emerytalnych.

Jak osiągnąć maksymalny zwrot (rok 2025)

Maksymalna wysokość zwrotu, jaką można uzyskać, jest ściśle powiązana z limitami wpłat na IKZE, które są waloryzowane co roku.

Maksymalne wpłaty na IKZE w 2025 r.

15 611,40 zł – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

– dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, 10 407,60 zł – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, np. osoby na etacie.

Ulga podatkowa w 2025 z tytułu oszczędzania na IKZE

Największą korzyść osiągają przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (32% PIT). Wpłacając maksymalną kwotę na IKZE, mogą oni obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe o kwotę 4 995 zł w rozliczeniu za 2025 rok.

Potencjalny zwrot podatku z tytułu ulgi IKZE (przy maksymalnej wpłacie 10 407,60 PLN na konto IKZE)

Roczny dochód Stawka podatku (PIT) Zwrot podatku Powyżej 120 000 PLN 32% 3 330,43 zł Poniżej 120 000 PLN 12% 1 248,91 zł

Maksymalna ulga podatkowa w 2025 roku za wpłaty na konto IKZE wynosi 4 995,65 zł.

Grupa podatników Maksymalna wpłata 2025 (szacunek) Oszczędność podatku (12% PIT) Oszczędność podatku (32% PIT) Oszczędność podatku (19% pod. liniowy) Przedsiębiorcy (działalność gosp.) 15 611,40 zł 1 873,37 zł 4 995,65 zł 2 966,17 zł Pozostałe osoby 10 407,60 zł 1 248,91 zł 3 330,43 zł 1 977,44 zł

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga na IKZE jest dostępna dla szerokiego grona podatników, niezależnie od źródła dochodu (umowa o pracę, zlecenie, dzieło) czy formy rozliczenia:

skala podatkowa (12% i 32%),

podatek liniowy (19%),

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne Odliczyć można wyłącznie sumę wpłat dokonanych na IKZE w ciągu danego roku podatkowego (np. w 2025 r. odliczasz tylko wpłaty z 2025 r. w PIT składanym w 2026 r.).

Procedura otwierania IKZE

IKZE można założyć w różnych instytucjach finansowych, które oferują różne produkty inwestycyjne:

Banki: zazwyczaj oferują IKZE w formie kont oszczędnościowych lub lokat.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI): oferują IKZE w formie funduszy inwestycyjnych (akcje, obligacje, mieszane).

Towarzystwa Ubezpieczeniowe: IKZE w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

Domy Maklerskie: IKZE w formie rachunków maklerskich.

Wypłata i warunki emerytalne

Wypłata zgromadzonych środków na preferencyjnych warunkach (brak 19% podatku Belki) jest możliwa, gdy spełnione są dwa warunki kumulatywne:

ukończenie 65 lat,

dokonywanie wpłat na IKZE przez minimum 5 lat.

W przypadku wcześniejszej, nieuprawnionej wypłaty, cała wypłacona kwota musi zostać doliczona do rocznego zeznania PIT i opodatkowana na zasadach ogólnych (wtedy tracimy pierwotnie uzyskaną korzyść podatkową).

Wypłata środków z IKZE jest możliwa wyłącznie:

na wniosek oszczędzającego – po ukończeniu 65. roku życia i pod warunkiem, że wpłaty były dokonywane w co najmniej pięciu latach kalendarzowych,

w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach, zgodnie z wyborem oszczędzającego. W przypadku wypłaty ratalnej środki muszą być wypłacane przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania był krótszy (ale nie krótszy niż 5 lat). Wtedy wypłaty mogą trwać tyle, ile trwał okres dokonywania wpłat. Niezależnie od wybranej formy wypłaty — jednorazowej lub ratalnej — środki z IKZE podlegają zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10%.

IKZE - limit wpłat w 2026 r.

Wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2026 dla osób fizycznych wynosi 11 304 zł.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2026 wynosi 16 956 zł.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2025 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2026