- Czym jest IKZE
- Główne korzyści podatkowe
- Jak osiągnąć maksymalny zwrot (rok 2025)
- Kto może skorzystać z ulgi?
- Procedura otwierania IKZE
- Wypłata i warunki emerytalne
- IKZE - limit wpłat w 2026 r.
Czym jest IKZE
IKZE to dobrowolna forma długoterminowego oszczędzania na emeryturę, która oferuje jedną z najatrakcyjniejszych korzyści podatkowych w Polsce: możliwość odliczenia wpłaconych kwot od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu).
Główne korzyści podatkowe
Natychmiastowa ulga: pomniejszenie podstawy opodatkowania, co bezpośrednio przekłada się na niższą kwotę podatku dochodowego do zapłaty lub wyższy zwrot z Urzędu Skarbowego.
Długofalowe oszczędzanie: sprzyja systematycznemu gromadzeniu kapitału na przyszłość, zabezpieczając standard życia po zakończeniu aktywności zawodowej.
Podwójna ulga na koniec: środki zgromadzone na IKZE są zwolnione z 19% podatku Belki (od zysków kapitałowych) w momencie wypłaty, pod warunkiem spełnienia kryteriów emerytalnych.
Jak osiągnąć maksymalny zwrot (rok 2025)
Maksymalna wysokość zwrotu, jaką można uzyskać, jest ściśle powiązana z limitami wpłat na IKZE, które są waloryzowane co roku.
Maksymalne wpłaty na IKZE w 2025 r.
- 15 611,40 zł – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
- 10 407,60 zł – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, np. osoby na etacie.
Ulga podatkowa w 2025 z tytułu oszczędzania na IKZE
Największą korzyść osiągają przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (32% PIT). Wpłacając maksymalną kwotę na IKZE, mogą oni obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe o kwotę 4 995 zł w rozliczeniu za 2025 rok.
Potencjalny zwrot podatku z tytułu ulgi IKZE (przy maksymalnej wpłacie 10 407,60 PLN na konto IKZE)
|Roczny dochód
|Stawka podatku (PIT)
|Zwrot podatku
|Powyżej 120 000 PLN
|32%
|3 330,43 zł
|Poniżej 120 000 PLN
|12%
|1 248,91 zł
Maksymalna ulga podatkowa w 2025 roku za wpłaty na konto IKZE wynosi 4 995,65 zł.
|Grupa podatników
|Maksymalna wpłata 2025 (szacunek)
|Oszczędność podatku (12% PIT)
|Oszczędność podatku (32% PIT)
|Oszczędność podatku (19% pod. liniowy)
|Przedsiębiorcy (działalność gosp.)
|15 611,40 zł
|1 873,37 zł
|4 995,65 zł
|2 966,17 zł
|Pozostałe osoby
|10 407,60 zł
|1 248,91 zł
|3 330,43 zł
|1 977,44 zł
Kto może skorzystać z ulgi?
Ulga na IKZE jest dostępna dla szerokiego grona podatników, niezależnie od źródła dochodu (umowa o pracę, zlecenie, dzieło) czy formy rozliczenia:
- skala podatkowa (12% i 32%),
- podatek liniowy (19%),
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Ważne
Odliczyć można wyłącznie sumę wpłat dokonanych na IKZE w ciągu danego roku podatkowego (np. w 2025 r. odliczasz tylko wpłaty z 2025 r. w PIT składanym w 2026 r.).
Procedura otwierania IKZE
IKZE można założyć w różnych instytucjach finansowych, które oferują różne produkty inwestycyjne:
- Banki: zazwyczaj oferują IKZE w formie kont oszczędnościowych lub lokat.
- Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI): oferują IKZE w formie funduszy inwestycyjnych (akcje, obligacje, mieszane).
- Towarzystwa Ubezpieczeniowe: IKZE w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).
- Domy Maklerskie: IKZE w formie rachunków maklerskich.
Wypłata i warunki emerytalne
Wypłata zgromadzonych środków na preferencyjnych warunkach (brak 19% podatku Belki) jest możliwa, gdy spełnione są dwa warunki kumulatywne:
- ukończenie 65 lat,
- dokonywanie wpłat na IKZE przez minimum 5 lat.
W przypadku wcześniejszej, nieuprawnionej wypłaty, cała wypłacona kwota musi zostać doliczona do rocznego zeznania PIT i opodatkowana na zasadach ogólnych (wtedy tracimy pierwotnie uzyskaną korzyść podatkową).
Wypłata środków z IKZE jest możliwa wyłącznie:
- na wniosek oszczędzającego – po ukończeniu 65. roku życia i pod warunkiem, że wpłaty były dokonywane w co najmniej pięciu latach kalendarzowych,
- w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach, zgodnie z wyborem oszczędzającego. W przypadku wypłaty ratalnej środki muszą być wypłacane przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania był krótszy (ale nie krótszy niż 5 lat). Wtedy wypłaty mogą trwać tyle, ile trwał okres dokonywania wpłat. Niezależnie od wybranej formy wypłaty — jednorazowej lub ratalnej — środki z IKZE podlegają zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10%.
IKZE - limit wpłat w 2026 r.
Wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2026 dla osób fizycznych wynosi 11 304 zł.
Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2026 wynosi 16 956 zł.
Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2025 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2026
