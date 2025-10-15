Sprawa dotyczyła spółdzielni mleczarskiej, która posiada tankosilosy i zbiorniki. W większości nie pełnią one funkcji magazynowej, lecz są elementami instalacji technologicznej, w których zachodzą procesy obróbki mleka i przemiany biochemiczne związane z produkcją wyrobów mleczarskich.

We wniosku o interpretację spółdzielnia podkreśliła, że tankosilosy i zbiorniki wykonano jako kompletne urządzenia przemysłowe i jako takie zostały one dostarczone przez producenta. Nie powstały w wyniku procesu budowlanego, a jedynie posadowiono je na wcześniej przygotowanych fundamentach. Spółdzielnia była więc zdania, że są to urządzenia techniczne.

Argumentowała, że obiekt budowlany jest wtedy, gdy zostanie on wybudowany (art. 1 ustawy - Prawo budowlane) w określonym miejscu (art. 3 pkt 6) oraz zostanie wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1). Była zdania, że tankosilosy i zbiorniki nie spełniają tych przesłanek, a więc nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Czy to obiekty budowlane?

Burmistrz miasta (organ interpretacyjny) uznał jednak, że należące do spółdzielni tankosilosy i zbiorniki to budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie można bowiem utożsamiać pojęcia budowli wyłącznie z obiektami powstającymi w wyniku procesu budowlanego - stwierdził burmistrz. Wyjaśnił, że instalacje i elementy techniczne mogą stanowić część obiektu budowlanego, jeśli służą jego funkcjonowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

To, że w zbiornikach zachodzą procesy technologiczne, nie pozbawia ich charakteru obiektu budowlanego – dodał burmistrz. Stwierdził, że o ich zakwalifikowaniu do budowli decyduje ich konstrukcja oraz funkcja techniczna i gospodarcza, a nie to, czy przechowywana substancja ulega przemianom.

Tankosilosy to budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości

Sądy podzieliły stanowisko burmistrza. Według WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 727/23), kluczowa w tej sprawie jest pojemność i funkcja przechowywania substancji w obiektach. To ona decyduje o uznaniu ich za zbiorniki, które wprost wymieniono w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz w załączniku do tej ustawy w kategorii XIX („zbiorniki przemysłowe, jak: silosy”).

Procesy w zbiornikach bez znaczenia

Tego samego zdania był NSA. Podkreślił, że zbiorniki i tankosilosy – niezależnie od tego, czy pełnią one funkcję magazynową, czy w ich wnętrzu zachodzą procesy technologiczne – zalicza się do budowli. - To, że w zbiornikach dochodzi do przemian biochemicznych, nie pozbawia ich charakteru budowli – wyjaśniła sędzia Jolanta Sokołowska.

Nawiązała też do uchwały NSA z 29 września 2021 r. (sygn. akt III FPS 1/21). Wynikało z niej, że zbiornik stanowi budowlę, gdy posiada trzy zasadnicze cechy:

jest przeznaczony do gromadzenia substancji sypkich, ciekłych, gazowych itd.,

jest przeznaczony do wykorzystywania w działalności gospodarczej podatnika,

nie jest wykorzystywany do innych celów.

Wyrok NSA z 7 października 2025 r., sygn. akt III FSK 738/24