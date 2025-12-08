Chodziło o obiekt, który uległ pożarowi. Zarówno prezydent miasta, jak i samorządowe kolegium odwoławcze uznali go jednak za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Swoje ustalenia oparły na ewidencji gruntów i budynków, opinii biegłego, protokole oględzin oraz dokumentacji fotograficznej. Wynikało z nich – zdaniem organów – że obiekt ma fundamenty, dach, przegrody budowlane i jest trwale związany z gruntem.

Dla właściciela obiektu oznaczało to, że ma zapłacić ponad 38 tys. zł podatku. Właściciel nie zgodził się jednak z ustaleniami fiskusa. Wskazał, że wskutek pożaru zniszczeniu uległo wnętrze obiektu oraz znaczna część jego bryły. Przestał to być więc budynek – argumentował.