Za przyjęciem ustawy głosowało 62 senatorów, przeciwko było 28, żaden senator nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. Uchwalona nowela podnosi stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc.

Resort finansów informował wcześniej, że zgodnie z wyliczeniami podwyżka ta powinna zagwarantować wpływy w przyszłorocznym budżecie w wysokości ok. 1,96 mld zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. (PAP)