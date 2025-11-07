Sejm przyjął zmiany w tym zakresie. Teraz zajmą się nimi senatorowie.

Jeżeli prezydent podpisze nowelizację, będzie to oznaczać odejście od tzw. akcyzowej mapy drogowej, którą Sejm przyjął 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2313).

Wyższa akcyza na alkohol. O ile podrożeje wódka, a o ile piwo

Stawka akcyzy od:



- alkoholu etylowego w 2026 r. wyniesie 9190 zł od hl alkoholu znajdującego się w 100 proc. vol. gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 8391 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 10 109 zł;



- piwa w 2026 r. wzrośnie do 12,56 zł od hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 11,47 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 13,82 zł;



- wina i napojów fermentowanych w 2026 r. wzrośnie do 255,30 zł od hl gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 233 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 280,83 zł;



- cydru i perry o mocy do 5-proc. objętości w 2026 r. wzrośnie do 111,55 zł od hl gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 97 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 122,71 zł;



- wyrobów pośrednich w 2026 r. wyniesie 511,75 zł od hl gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 476 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 562,93 zł.

Po zmianie butelka piwa będzie więc kosztować o 16 gr więcej, a butelka wódki o 3 zł więcej.