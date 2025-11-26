Spółka, która o to spytała, poinformowała, że planuje sprzedawać dostęp do elektronicznych wydań czasopisma. Czytelnik będzie płacił za prenumeratę e-wydań z góry za cały okres określony w umowie. Spółka wystawi mu fakturę lub inny dokument potwierdzający transakcję, a czytelnik będzie mógł przeglądać kolejne e-wydania.
Regulamin usługi będzie przyznawać prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (bez wskazania przyczyn). Ponadto w razie niedostarczenia prenumeraty w terminie lub innych przyczyn leżących po stronie spółki czytelnik będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu siedmiu dni od uwzględnienia reklamacji. W takich sytuacjach spółka będzie mu zwracać wynagrodzenie za niedostarczone jeszcze e-wydania.
Dlatego spółka uważała, że kwoty, które otrzyma od czytelnika, nie będą jeszcze jej przychodem. Dotyczą one bowiem dostaw towarów, które będą realizowane dopiero w przyszłości. Co więcej, do momentu zakończenia okresu trwania umowy nie ma pewności, czy spółka nie będzie musiała tych kwot zwrócić – argumentowała firma.
Uważała, że przychód ze sprzedaży e-wydań powinna rozliczać sukcesywnie, wraz z udostępnieniem czytelnikowi każdego kolejnego e-wydania. Każde jest bowiem odrębnym towarem, którego dostawa powinna być odrębnie rozliczona – przekonywała. Dodała, że jeżeli kupiona przez czytelnika prenumerata będzie dotyczyła roku następującego po tym, w którym czytelnik zapłacił, to dopiero w następnym roku wykaże podatkowy przychód.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że czytelnicy będą z góry płacili spółce za dostawę e-wydań w całym okresie umownym. Takiej jednorazowej płatności z góry za cały okres zamawianej prenumeraty nie można traktować jako zaliczki ani przedpłaty i rozliczać na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT – stwierdził.
Wyjaśnił, że spółka powinna rozliczać uzyskany przychód zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, tj. w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności – w zależności od tego, co będzie szybciej. Skoro spółka – jak napisała – wystawi fakturę lub inny dokument w momencie dokonania wpłaty 100 proc. należności, to uzyska przychód w dniu otrzymania tej kwoty – podsumował dyrektor KIS. ©℗
