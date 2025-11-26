Spółka, która o to spytała, poinformowała, że planuje sprzedawać dostęp do elektronicznych wydań czasopisma. Czytelnik będzie płacił za prenumeratę e-wydań z góry za cały okres określony w umowie. Spółka wystawi mu fakturę lub inny dokument potwierdzający transakcję, a czytelnik będzie mógł przeglądać kolejne e-wydania.

Regulamin usługi będzie przyznawać prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (bez wskazania przyczyn). Ponadto w razie niedostarczenia prenumeraty w terminie lub innych przyczyn leżących po stronie spółki czytelnik będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu siedmiu dni od uwzględnienia reklamacji. W takich sytuacjach spółka będzie mu zwracać wynagrodzenie za niedostarczone jeszcze e-wydania.