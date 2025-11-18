Chodziło o absolwenta podyplomowych studiów w zakresie dietetyki, który studiował również na kierunku lekarskim. Planował on rozszerzyć swoją działalność o usługi poradnictwa dietetycznego. Zamierzał je wykonywać bezpośrednio na rzecz indywidualnych osób. Miał m.in. przeprowadzać wywiad dietetyczny i udzielać indywidualnych porad dietetycznych, niekiedy z opracowaniem jadłospisu.

Mężczyzna uważał, że wiedza i umiejętności zdobyte dotychczas podczas studiów dają mu wystarczające kwalifikacje do świadczenia usług dietetycznych. W związku z tym był zdania, że usługi te będą zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje zwolnienie dla usług opieki medycznej świadczonych w ramach zawodów medycznych.