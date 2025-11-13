Nie pozwala na to Trybunał Konstytucyjny

Aby nowelizacja PIT i CIT mogła wejść w życie z początkiem 2026 r., musiałaby zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada 2025 r. (zgodnie z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego). Do tego czasu muszą bowiem zostać ogłoszone zmiany w podatkach rozliczanych rocznie (takich właśnie jak PIT i CIT), jeżeli zmiany te są niekorzystne dla podatników.

Projekt dużej nowelizacji PIT i CIT (nr UD116) nie został jeszcze nawet przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. A do końca listopada 2025 r. pozostało niewiele czasu.

Ucieszą się programiści

Z takiego obrotu sprawy mogą być zadowoleni programiści, którzy po nowelizacji w większości przypadków utraciliby prawo do ulgi IP Box (czyli 5-proc. stawki podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej). Ministerstwo Finansów planuje, aby z tej preferencji mogli korzystać wyłącznie podatnicy, którzy zatrudniają co najmniej trzy osoby, i to z nimi niepowiązane. Ponadto, od dochodów objętych IP BOX trzeba byłoby odprowadzać daninę solidarnościową, gdy suma dochodów danego podatnika przekroczy 1 mln zł rocznie.

Co jeszcze nie wejdzie w życie w PIT i CIT?

Inne niekorzystne zmiany przewidziane w projekcie miały polegać m.in. na:

- ograniczeniu ulgi mieszkaniowej w PIT; założenie było takie, że podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać, nie będą mogli być właścicielami innej nieruchomości (mieszkania lub domu),

- uszczelnieniu w zakresie opodatkowania spółek estońskim CIT, np. rozszerzeniu katalogu ukrytych zysków m.in. o wszelkiego rodzaju opłaty i należności wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze,

- zaostrzeniu przepisów o opodatkowaniu sprzedaży auta wykupionego z leasingu (chodziło o to, że jeżeli przedsiębiorca wykupi auto z leasingu, a następnie podaruje je członkowi najbliższej rodziny, np. żonie lub dziecku, to obdarowany zapłaci PIT, jeżeli sprzeda samochód przed upływem trzech lat),

- wprowadzeniu PIT od przeniesienia nieruchomości za długi,

- wprowadzeniu zakazu amortyzacji wartości firmy powstającej na skutek przyjęcia do odpłatnego korzystania.

Abolicja w estońskim CIT

Niezadowolone z opóźnień mogą być natomiast spółki, których zarząd podpisał po terminie sprawozdanie sporządzone przed przejściem na estoński CIT. Zasadniczo fiskus uważa, że w takiej sytuacji tracą one prawo do tej formy opodatkowania. Projekt nowelizacji przewiduje natomiast abolicję dla spółek, których księgi rachunkowe zostały zamknięte nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. To by oznaczało, że skutecznie wybrały one opodatkowanie ryczałtem, jeżeli sprawozdanie zostało sporządzone w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i podpisane przez głównego księgowego (nawet jeżeli nie zrobił tego zarząd).

Nie wiadomo, czy MF zdecyduje się na wprowadzenie tej abolicji odrębnym torem, czy w ogóle zrezygnuje z jej pomysłu. Spytaliśmy już o to ministerstwo. Czekamy na odpowiedź.