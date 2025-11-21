Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym zakresie. Teraz zmianami zajmie się Senat.

Na czym polega kasowy PIT

Przypomnijmy, że kasowy PIT polega na płaceniu podatku dochodowego nie w momencie wystawienia faktury, tylko dopiero po otrzymaniu należności od odbiorcy towarów lub usług. Metodę tę można stosować jedynie do transakcji między przedsiębiorcami (B2B). Nie jest dozwolona przy sprzedaży na rzecz konsumentów.

Kasowy PIT wolno wybrać niezależnie od tego, czy przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem według skali podatkowej, według liniowej stawki 19 proc. PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy stosuje 5-proc. stawkę PIT (ulga IP Box).

Dla kogo jest kasowy PIT

Kasowy PIT nie jest dostępny dla wszystkich podatników PIT. Mogą go stosować tylko przedsiębiorcy uzyskujący przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie ma on zastosowania do przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Kasowy PIT jest też tylko dla mniejszych przedsiębiorców, tj. takich, których przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyły w poprzednim roku 1 mln zł. Z tej metody rozliczeń mogą też korzystać także podatnicy rozpoczynający biznes.

Co się zmieni

Od 2026 r. więcej podatników będzie mogło korzystać z kasowego PIT. Zostanie bowiem podwyższony limit przychodów do 2 mln zł. To oznacza, że podatnik, który w 2025 r. będzie miał przychody z działalności gospodarczej nie wyższe niż 2 mln zł, będzie mógł w 2026 r. wybrać kasowy PIT.

W trakcie prac sejmowych poseł Janusz Kowalski (PIS) zaproponował zwiększenie limitu do 8 mln zł. Poprawka w tym zakresie została jednak odrzucona.