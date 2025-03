Ponad 1,2 tys. razy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił w ubiegłym roku wydania interpretacji indywidualnej, a w ponad 1 tys. przypadków umorzył już rozpoczęte postępowanie. Ponad 5,3 tys. wniosków pozostało bez rozpatrzenia.

Dyrektor KIS wydał 25,2 tys. interpretacji indywidualnych. To więcej niż rok wcześniej, gdy było ich ponad 23,2 tys. Z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej korzystają też same organy podatkowe. W 2024 r. KIS pomogła przez telefon 1499 razy pracownikom sal obsługi w urzędach skarbowych (rok wcześniej 1606).

Niezależnie od tego, skarbówka zwracała się do dyrektora KIS o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji towarów i usług (CN, PKOB i PKWiU) na potrzeby ustawy o VAT. W 2024 r. wpłynęło do dyrektora KIS 116 takich wniosków (rok wcześniej 70). Organy podatkowe pytały KIS najczęściej o: suplementy diety, nieruchomości, przygotowanie posiłków, odzież medyczną, artykuły spożywcze, roboty budowlane, domy modułowe, produkcję kanapek oraz sushi, sprzedaż gotowych posiłków (tzw. dieta pudełkowa), a także dostawę i montaż stolarki drzwiowej.

Interpretacje indywidualne

Podatnicy, jeśli chodzi o podatki dochodowe, pytają najczęściej o preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w związku z prawami własności intelektualnej (IP BOX), sprzedaż nieruchomości, stawki ryczałtu i estoński CIT. W ok. trzech czwartych spośród wydanych w 2024 r. interpretacji indywidualnych dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem (prawie 18,7 tys. spraw). W pozostałych uznał, że podatnik się myli (ok. 6,5 tys.). Z kolei 538 razy odstąpił od wydania interpretacji indywidualnej ze względu na wydaną już przez ministra finansów interpretację ogólną.

Podatnicy zaskarżyli za to do sądów więcej interpretacji niż rok wcześniej – 1777 (w 2023 r. było to 1373 spraw, a w 2022 r. – 1249). Złożyli też 401 skarg na postanowienia odmowne i umarzające (rok wcześniej 625). Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnieśli 356 skarg kasacyjnych na wyroki I instancji dotyczące interpretacji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie. Z kolei dyrektor KIS złożył 846 skarg kasacyjnych, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wojewódzkiego sądu administracyjnego (rok wcześniej 1342 skargi).

WIA, WIT i WIS

Dyrektor KIS wydał zaledwie 104 wiążące informacje akcyzowe (WIA), mimo że podatnicy złożyli do niego 429 wniosków. W aż 304 przypadkach odmówił wydania WIA, a w 72 – pozostawił wniosek lub sprawę bez rozpatrzenia. Podatnicy złożyli 23 skargi na WIA do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Były też trzy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, z tym że wszystkie złożył organ. W 2024 r. zapadło dziewięć wyroków NSA, w tym cztery oddalające skargę i pięć umarzających postępowanie.

Jeżeli chodzi o wiążące informacje taryfowe (WIT), to podatnicy przesłali ponad 2 tys. wniosków, a dyrektor KIS wydał 1276 rozstrzygnięć. W raporcie zabrakło jednak danych, ile wydano decyzji. W 2023 r. na 999 wniosków zostały wydane 693 decyzje w tym zakresie. Do wojewódzkich sądów administracyjnych w 2024 r. wniesiono 24 skargi dotyczące WIT. Zapadło 18 wyroków, w tym 12 oddalających skargę i sześć uchylających decyzję. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniesiono pięć skarg kasacyjnych i zapadło tam sześć wyroków oddalających takie skargi.

Najmniejsze zainteresowanie budzą wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) – podatnicy złożyli 105 wniosków. Również w tym przypadku w raporcie zabrakło informacji, ile wydano decyzji (w 2023 r. było ich zaledwie osiem na 40 złożonych wniosków).

Po raz pierwszy od lat wzrosła liczba wydanych wiążących informacji stawkowych. W 2024 r. organ wydał ich ponad 2,7 tys., podczas gdy rok wcześniej niespełna 2,1 tys. (w 2022 r. było to 2,2 tys., w 2021 r. ok. 4,2 tys., a w 2020 r. aż 8,7 tys.). W 2024 r. było 76 skarg do sądu na wiążące informacje stawkowe i sześć na odmowne postanowienia. W tym samym okresie wojewódzkie sądy 100 razy zajmowały się sprawami WIS (w 2023 r. aż 36 razy), z tego w 59 przypadkach oddaliły skargi, w trzech przypadkach je odrzuciły, a w 34 sprawach uchyliły wydane informacje (trzy razy sąd umorzył sprawę).

Mniej rozmów

Podatnicy najchętniej korzystają z porad telefonicznych. Jednak w ubiegłym roku dzwonili na infolinię KIS mniej razy – bo 1,7 mln, podczas gdy w 2023 r. 1,9 mln razy. Z kolei w 2022 r. takich telefonów było 1 mln 856 tys., a przykładowo w 2020 r. zaledwie 1 mln 332 tys. Tak jak w poprzednich latach najwięcej pytań dotyczyło VAT (525 tys.) i PIT (492 tys.). Spadła też liczba porad e-mailowych, było ich o ponad 4,5 tys. mniej niż rok wcześniej (w sumie ponad 93,7 tys.). Wzrosła natomiast liczba rozmów na webchacie. W 2024 r. skorzystano z tego kanału ponad 147 tys. razy, czyli o ponad 30 tys. razy więcej niż w 2023 r.

Należy pamiętać, że zastosowanie się do wytycznych uzyskanych przez telefon, e-mail i chat nie daje podatnikowi ochrony prawnej na wypadek, gdyby udzielone informacje okazały się błędne. Takie zabezpieczenie dają tylko: interpretacja indywidualna, interpretacja ogólna, objaśnienia podatkowe ministra finansów oraz wiążące informacje.