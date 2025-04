Renta wdowia w Polsce zacznie być wypłacana od 1 lipca 2025 r. i trzeba będzie płacić PIT. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Resort wyjaśnił, że „świadczenie to, potocznie zwane rentą wdowią, będzie podlegało istniejącym już regulacjom dotyczącym opodatkowania rent i emerytur, zawartym w ustawie PIT”. Podobnie jest już dziś w odniesieniu do większości takich świadczeń z zagranicy.

Początkowo podatnicy mieli powody sądzić, że jeśli otrzymują rentę wdowią z zagranicy, to nie zapłacą w Polsce podatku. Dyrektor KIS potwierdzał w wydawanych interpretacjach, że pieniądze, które wypłaca zagraniczny odpowiednik polskiego ZUS, są de facto świadczeniem rodzinnym zwolnionym od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Potem jednak fiskus zmienił swoje stanowisko.

Kiedy renta wdowia bez PIT?

Opodatkowanie renty wdowiej zależy w praktyce od tego, jaki kraj ją wypłaca i co wynika z zawartej z tym państwem przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre umowy przewidują, że renta wdowia jest opodatkowana wyłącznie w kraju wypłaty.

Potwierdza to interpretacja dyrektora KIS z 9 kwietnia 2025 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.36.2025.3.ŁS). Dotyczy ona kobiety, która otrzymała rentę wdowią wypłacaną z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Kobieta uważała, że podatek powinien zostać pobrany wyłącznie za granicą, nie powinien tego robić polski bank pośredniczący w wypłacie.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przywołał art. 18 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy, z którego wynika, że emerytury lub renty z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych są opodatkowane tylko w kraju, który je wypłaca. Polski bank nie powinien więc potrącać zaliczek na podatek ani sporządzać informacji PIT-11, a skoro to już zrobił, to podatniczka ma prawo do zwrotu nadpłaty. Podobne wnioski płyną z interpretacji z 18 marca 2025 r. (0112-KDIL2-1.4011.944.2024.2.AK).

Innej sytuacji dotyczyła interpretacja z 14 października 2024 r. (0115-KDIT2.4011.443.2024.1.ENB). Chodziło bowiem o niemiecką rentę wdowią wypłacaną z pracowniczego programu emerytalnego, a nie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Taka renta jest co do zasady opodatkowana w Polsce, z tym że – jak potwierdził dyrektor KIS – wdowa i tak uniknie podatku dochodowego. Art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o PIT zwalnia bowiem z podatku wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym, dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych po jego śmierci.

Zagraniczna renta wdowia z podatkiem dochodowym

Z większości dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika jednak, że zagraniczna renta wdowia wypłacana polskiemu rezydentowi jest objęta polskim podatkiem. Co więcej, wbrew wcześniejszym twierdzeniom podatników, które podzielał fiskus, nie jest też zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Fiskus wskazuje bowiem na unijne rozporządzenie nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozróżnia ono emerytury i renty od świadczeń rodzinnych, do których przyrównywane były i są zagraniczne renty wdowie.

Kiedy trzeba zapłacić polski PIT od renty wdowiej

Podatek dochodowy w Polsce będą musieli zapłacić wdowcy pobierający świadczenie wdowie z: