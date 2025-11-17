Tak wynika z informacji Ministerstwa Finansów opublikowanej 14 listopada 2025 r. w bazie EUREKA (id informacji 666432).

Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg podatkowych i przekazywania ich fiskusowi w formie ustrukturyzowanej wynika z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Przypomnijmy, że już teraz dotyczy on podatników CIT, których wartość przychodu z poprzedniego roku przekroczyła 50 mln euro, a także podatkowych grup kapitałowych.

Od 1 stycznia 2026 r. wymóg ten obejmie podatników zobowiązanych do przesyłania fiskusowi JPK_VAT. Prześlą oni skarbówce JPK_Księgi pierwszy w 2027 r. – za 2026 r.

Rok później obowiązki zaczną mieć wszyscy pozostali podatnicy – po raz pierwszy prześlą oni JPK_CIT lub JPK_PIT w 2028 r. – za 2027 r.

Najpierw prowadzenie, potem wysyłka

W opublikowanej informacji MF wyjaśniło, że wymóg przesyłania ksiąg podatkowych w formie ustrukturyzowanej JPK jest powiązany z obowiązkiem ich elektronicznego prowadzenia. „W dacie zaprowadzenia ksiąg należy zatem sprawdzić, czy księgi te muszą być prowadzone w formie elektronicznej”. „Jeżeli taki obowiązek nie wystąpi w dacie zaprowadzenia ksiąg podatkowych, to konsekwentnie, nie będzie też obowiązku ich przesyłania w formie plików JPK po zakończeniu roku podatkowego” – czytamy w odpowiedzi MF.

Utrata zwolnienia z VAT w trakcie roku

Powstała wątpliwość, co w sytuacji, gdy w trakcie 2026 r. podatnik straci prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT i będzie musiał zacząć wysyłać pliki JPK_VAT.

Z odpowiedzi resortu finansów wynika, że jeżeli na początku 2026 r. podatnik nie będzie miał jeszcze obowiązku wysyłania JPK_VAT, to nie będzie musiał prowadzić ksiąg podatkowych elektronicznie za 2026 r. i wysłać ich w 2027 r. w formacie JPK_CIT lub JPK_PIT (za 2026 r.).

To samo będzie dotyczyć podatników, którzy dopiero w trakcie 2026 r. stracą zwolnienie podmiotowe z VAT i zaczną wysyłać JPK_VAT. Oni również poczekają z elektronicznym prowadzeniem ksiąg podatkowych do 2027 r. i ich wysyłką w kolejnym roku.

- Mam obawy, czy tak właśnie podejdą do tego sami urzędnicy administracji skarbowej – mówi dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident, prezes Monte Vero Audit and Advisory. Obawia się, że jeżeli w trakcie 2026 r. spółka zacznie wysyłać JPK_VAT, to urząd skarbowy już za ten rok zażąda JPK_CIT.