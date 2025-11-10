Spytaliśmy o to ponownie, w związku z zainteresowaniem, jakie wzbudził nasz poprzedni artykuł MF: pasza dla zwierząt gospodarskich jest z 5-proc. VAT (DGP nr 205/2025). Poinformowaliśmy w nim o stanowisku resortu finansów, zgodnie z którym zboża sklasyfikowane w dziale 10 Nomenklatury Scalonej (CN) są objęte 5-proc. VAT niezależnie od ich przeznaczenia.

Po tym artykule czytelnicy DGP prosili o potwierdzenie, że to wiążące stanowisko MF, ponieważ – jak informowali - wiele firm sprzedających zboże z przeznaczeniem na paszę gospodarską (a więc nie do spożycia przez ludzi) dolicza i odprowadza do urzędu skarbowego 8-proc. VAT. Czynią tak z ostrożności.

Zboże a stawka VAT

Źródłem wątpliwości jest załącznik nr 10 do ustawy o VAT, w którym wymieniono towary i usługi opodatkowane stawką 5 proc. Z jednej strony pod pozycją 7 wymieniono zboża (bez względu na ich przeznaczenie), z drugiej pod pozycją 9 wskazano „nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi”. Uznano więc, że kluczowe jest przeznaczenie spożywcze nasion lub samej paszy.

Prośby o potwierdzenie przez MF

- Czekamy na jakiś odzew, doprecyzowanie przez ministerstwo. W kraju panuje totalny chaos – napisał czytelnik DGP po ukazaniu się naszego poprzedniego artykułu. Podkreślił, że „firmy skupowe nie wiedzą, dokąd pójdzie towar”, dlatego z ostrożności naliczają podatek według wyższej stawki.

5-proc. VAT niezależnie od przeznaczenia

Kolejna odpowiedź resortu potwierdza wcześniejszą. „W ocenie Ministerstwa Finansów przepisy w tym zakresie są jasne i nie powinny powodować wątpliwości. Stawką VAT w wysokości 5 proc. opodatkowane są zboża sklasyfikowane w dziale 10 Nomenklatury scalonej (CN) - zgodnie z poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - niezależnie od ich przeznaczenia” – wyjaśniło raz jeszcze MF. To oznacza, że sprzedaż zbóż wymienionych pod pozycją CN10 Nomenklatury Scalonej jest z 5-proc. VAT, nawet jeśli są one przeznaczone na paszę w gospodarstwie rolnym.

Podatnicy odzyskają różnice podatku

Resort przypomniał, że „podatnicy stosujący nieprawidłową stawkę VAT mają co do zasady możliwość skorygowania rozliczeń VAT w tym zakresie”. Dodał, że w razie wątpliwości odnoszących się do konkretnego towaru (w tym również zboża), podatnicy mogą występować o wiążącą informację stawkową (WIS). Wydaje ją dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trybie art. 42a - 42i ustawy o VAT. „WIS jest decyzją, która wskazuje właściwą dla danego towaru albo usługi stawkę VAT, jak również zapewnia podatnikowi odpowiednią ochronę” – przypomniało MF.

Rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z VAT

Informacje te – jak podkreślił resort - mogą być pomocne dla podatników sprzedających towary opodatkowane stawkami obniżonymi VAT, w tym zboża. Natomiast dostawy produktów rolniczych przez rolników ryczałtowych (zasadniczo pochodzących z własnej działalności rolniczej) są objęte zwolnieniem od VAT – przypomniało MF.

Chodzi o zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Rolnicy ryczałtowi, którzy dokonują dostawy produktów rolnych dla podatników VAT, mają przy tym prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 6,5 proc. kwoty należnej z tytułu transakcji pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu (art. 115 ustawy o VAT).