Odpowiedź MF powinna rozwiać liczne wątpliwości, jakie pojawiły się w internecie w związku ze zmianą przepisów od 1 kwietnia 2025 r. Wtedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT doprecyzowująca m.in. niektóre stawki podatku stosowane w rolnictwie (Dz.U. z 2025 r. poz. 222). Potrzebę zmiany tłumaczono „niejednoznacznym rozumieniem i interpretowaniem przepisów prawa oraz niepewnością podatników”.

Zmiany nastąpiły m.in. w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, gdzie są wymienione towary i usługi opodatkowane według stawki 8 proc. Wcześniej pod pozycją 10 były wymienione „pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych”. Od kwietnia 2025 r. poz. 10 została uchylona, a w zamian dodano pozycję 10c, gdzie wskazano „pasze, o których mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2025 r. poz. 320), dla zwierząt gospodarskich i domowych, o których mowa w tej ustawie”.

Ustawa o paszach, definiując pasze i materiały paszowe, odwołuje się do unijnych rozporządzeń 178/2002 i 767/2009. Wynika z nich, że nasiona zbóż są materiałem paszowym, który może być wykorzystywany w rolnictwie. To mogłoby oznaczać, że w świetle poz. 10c załącznika nr 3 do ustawy o VAT powinny być one z 8-proc. VAT. Ale nie są, co potwierdziło samo MF.

Argumenty za stawką 5 proc.

Powodów jest kilka. Po pierwsze, w objaśnieniach do załącznika nr 3 zawarto następujące zastrzeżenie: „Wykaz nie ma zastosowania do towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik”. Po drugie, w innym załączniku do ustawy o VAT – nr 10, który wymienia towary i usługi objęte stawką 5 proc. VAT, wymieniono zboża (poz. 7).

Skąd wziął się problem?

Problem polega na tym, że w tym samym załączniku nr 10, pod inną pozycją (nr 9) wymieniono pasze, ale wyłącznie jako towary przeznaczone do spożycia przez ludzi. Część ekspertów branżowych wysnuła z tego wniosek, że jeśli dane zboże jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, to jest z 5-proc. VAT. Ale jeżeli – jako pasza – nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, to jest z 8-proc. VAT.

Takie podejście jest błędne – stwierdził 6 grudnia 2024 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej (sygn. 0115-KDST1-1.440.447.2024.2.DM). Pytanie dotyczyło nieprzetworzonego ziarna przeznaczonego na paszę dla zwierząt. Dyrektor KIS wyjaśnił, że skoro jest to zboże klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej w dziale CN10, to właściwa jest stawka 5 proc. VAT. Nie ma więc znaczenia, czy ziarno spożyje człowiek czy zwierzę, np. krowa.

Rolnicy wolą nadpłacać VAT

Nowelizacja, która weszła w życie 1 kwietnia 2025 r. spowodowała jednak, że WIS z 6 grudnia 2024 r. powinna wygasnąć, skoro doszło do zmiany przepisów odnoszących się do towaru albo usługi, będących przedmiotem WIS (tak wynika z art. 42h ust. 1 ustawy o VAT).

W rezultacie w internecie pojawiły się informacje, że dostawa zboża paszowego jest obec

nie z 8-proc. VAT. W ślad za tym wielu producentów rolnych, nie mając jeszcze własnych WIS, zdecydowało się nadpłacać podatek niż narażać się na problemy związane z ewentualną kontrolą fiskusa. - Wielu z nich, sprzedając ziarna zbóż na paszę, z ostrożności płaci obecnie 8 proc. VAT – potwierdza Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy i partner w Solveo Advisory.

Odpowiedź MF powinna rozwiać obawy. Wynika z niej wprost, że sprzedaż najpopularniejszych zbóż paszowych jest z 5-proc. VAT.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stawką 5 proc. opodatkowane są towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, w tym m.in. zboża (sklasyfikowane w dziale 10 Nomenklatury scalonej (CN) – poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT). Przepisy ustawy o VAT w omawianym zakresie odwołują się do CN, nie zawierają odrębnej definicji zbóż, nie różnicują też stawki VAT w zależności od cech czy przeznaczenia towaru (np. zboże konsumpcyjne vs. zboże paszowe). Oznacza to, że warunkiem stosowania stawki 5 proc. dla towaru określonego jako „zboże” jest jego sklasyfikowanie w dziale CN 10.