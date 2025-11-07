Chodzi o firmy mające status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO – Authorised Economic Operator) oraz posiadające pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego (art. 166 unijnego kodeksu celnego). Będą one mogły rozliczać import w procedurze uproszczonej (art. 33a ustawy o VAT) również wtedy, gdy zgłoszenie uzupełniające złożą po upływie czterech miesięcy od miesiąca powstania obowiązku podatkowego (jednak nie później niż w terminie miesiąca po upływie terminu na złożenie zgłoszenia). Co więcej, nowelizacja zadziała również wstecz.

19 czerwca 2025 r. został wdrożony nowy system celny AIS/IMPORT PLUS. Było to konieczne ze względu na unijne przepisy celne. Od tej pory zmienił się m.in. zakres danych wymaganych dla zgłoszeń uproszczonych. Zgłoszenie uproszczone nie zawiera już danych w zakresie należności celnych i podatkowych. Podatnik musi obliczyć i wykazać podatek dopiero w zgłoszeniu uzupełniającym. Co do zasady przedkłada je organom celnym dopiero w terminie 10 dni od daty:

zwolnienia towarów lub

zakończenia okresu, którego dotyczy zgłoszenie uzupełniające, czyli do 10 dnia następnego miesiąca.

W uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą zezwolić na późniejsze złożenie zgłoszenia uzupełniającego. Co do zasady nie może to być później niż po 120 dniach od daty zwolnienia towarów. W wyjątkowych, należycie uzasadnionych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony do maksymalnie dwóch lat od daty zwolnienia towarów.

Kiedy VAT od importu towarów?

Zgodnie z polską ustawą o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje co do zasady z chwilą powstania długu celnego, a więc w tym przypadku - z chwilą przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. W takiej sytuacji VAT trzeba generalnie zapłacić już w ciągu 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych (art. 33 ust. 4 ustawy o VAT).

Art. 33a ustawy o VAT pozwala jednak, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków, rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu. Dzięki temu podatnik w tej samej deklaracji może wykazać VAT należny i naliczony, czyli de facto wyzerować kwotę do zapłaty. Jeżeli importer nie wykaże w deklaracji importu towarów w całości lub w części, to ma jeszcze cztery miesiące na skorygowanie deklaracji podatkowej.

Albo zaległość i odsetki …

Problem pojawia się, gdy miną cztery miesiące, a podatnik nadal nie rozliczy VAT należnego z tytułu importu towarów. Wówczas musi zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę, bo jest to już traktowane jako zaległość podatkowa. Co więcej, w takiej sytuacji traci on prawo do ułatwienia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT i musi zapłacić odsetki za zwłokę liczone od upływu podstawowego terminu, czyli od upływu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych.

… albo zabezpieczenie

Jeżeli importer nie chce mieć tych zaległości, a wie, że zgłoszenie uzupełniające będzie składał po upływie czterech miesięcy, to musi w momencie złożenia zgłoszenia uproszczonego złożyć zabezpieczenie VAT należnego z tytułu importu towarów. Ale to z kolei jest dużym obciążeniem dla wielu firm dokonujących importu towarów o dużej wartości.

Sejm załatał lukę w przepisach o VAT

Sejm zgodził się więc na wydłużenie czasu na korektę deklaracji podatkowej w terminie późniejszym niż cztery miesiące. Będzie to oznaczać utrzymanie możliwości rozliczenia VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej również wtedy, gdy importer złoży zgłoszenie uzupełniające po upływie czterech miesięcy – jednak nie później niż miesiąc po upływie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

Skorzystają na tym przedsiębiorcy mający:

status upoważnionego przedsiębiorcy i posiadający pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i składający to zgłoszenie uproszczone,

zgodę organu celnego na składanie zgłoszeń uzupełniających w terminie dłuższym niż 120 dni.

Zmiana zadziała wstecz

Zmiana będzie miała zastosowanie już do importu towarów, dla których zgłoszenie uproszczone zostało złożone po 18 czerwca 2025 r. Przepis przejściowy umożliwi więc rozliczenie – w deklaracji podatkowej - VAT do importu towarów, dla których zgłoszenie uproszczone zostało złożone po 18 czerwca 2025 r.

Etap legislacyjny:

Ustawa o zmianie ustawy o VAT – skierowana do Senatu (druk nr 1728)