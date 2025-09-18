Zmiana trafi teraz do rozpatrzenia przez Sejm.

Czego dotyczy zmiana

Dotyczy ona rozliczenia VAT od importu towarów na zasadzie odwrotnego obciążenia, w jednej deklaracji VAT. Umożliwia to art. 33a ustawy o VAT, dzięki czemu podatnik jednocześnie rozlicza VAT należny i naliczony. Unika w ten sposób konieczności wpłacenia z góry VAT importowego.

Co innego przy rozliczeniu importu na zasadach ogólnych. Wówczas trzeba zapłacić VAT należny wynikający ze zgłoszenia importowego. Można go odliczyć jako VAT naliczony dopiero po otrzymaniu poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC).

Problemem w tym, że podatnicy korzystający z uproszczenia na podstawie art. 33a ustawy o VAT na złożenie korekty deklaracji podatkowej w związku np. z podwyższeniem wartości celnej czy ujęciem importu towarów pierwotnie pominiętego w deklaracji mają cztery miesiące od powstania długu celnego. Potem podatnik powinien wykazać nierozliczony w deklaracji import towarów i zapłacić należny VAT z odsetkami.

Kogo dotyczy nowelizacja

Problem mają podmioty, które najpierw składają zgłoszenie importowe uproszczone, a następnie zgłoszenia importowego uzupełniającego. Terminy na złożenie zgłoszenia uzupełniającego mogą być bowiem różne, organy celne mogą je określić nawet do 120 dni od zwolnienia towarów, a w szczególnie uzasadnionych warunkach wręcz do dwóch lat. Tym samym podatnicy korzystający z uproszczeń celnych i realizujący je prawidłowo, jeśli korzystają z dłuższych terminów wynikających z otrzymanych decyzji celnych, tracą prawo do rozliczania VAT importowego w deklaracji podatkowej.

Czteromiesięczny termin na złożenie korekty deklaracji VAT jest dla nich liczony od złożenia zgłoszenia uproszczonego, a nie od złożenia zgłoszenia uzupełniającego czy też od zwolnienia towarów.

Co się zmieni w rozliczeniu VAT od importu

Przyjęty przez rząd projekt wydłuży w takiej sytuacji termin na złożenie korekty deklaracji VAT - z zachowaniem prawa do ujęcia w niej importu towarów. Będzie to dotyczyło korzystających ze zgłoszeń uproszczonych, którzy jednocześnie posiadają status AEO (czyli Upoważnionego Przedsiębiorcy).

Ma im zostać przedłużony termin do skorygowania deklaracji VAT - do końca miesiąca po upływie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

Kiedy nowelizacja zacznie obowiązywać

Nowe regulacje o wydłużonym terminie na skorygowanie deklaracji VAT wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będą miały zastosowanie do tych importów towarów, dla których obowiązek podatkowy powstał po 18 czerwca 2025 r. Tak ma wynikać z przepisów przejściowych. Termin ten wiąże się z wprowadzeniem nowego systemu celnego AIS/IMPORT PLUS.